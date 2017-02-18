Российский боец Штырков признался, что рассчитывал показать более яркий бой

«Уоллес — соперник очень опытный. Под него невозможно подстроиться. Я не сделал того, что хотел, не показал более яркий бой. Я отработал на своей базе — на борьбе, но не показал более искушенную, прогрессивную технику», — сказал Штырков.

Всего в активе россиянина девять побед (семь — досрочно) и ни одного поражения. В предыдущем поединке Штырков техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио Силву. Также в активе россиянина победа над американцем Джеффом Монсоном техническим нокаутом в первом раунде.

В послужном списке Уоллеса 26 побед (9 досрочно) и 14 поражений.