Российский боец Штырков признался, что рассчитывал показать более яркий бой
ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков, выигравший в трехраундовом поединке в супертяжелой весовой категории в Челябинске у американца Родни Уоллеса по очкам, полагал, что покажет более искушенную технику боя. Об этом он сообщил журналистам после поединка.
«Уоллес — соперник очень опытный. Под него невозможно подстроиться. Я не сделал того, что хотел, не показал более яркий бой. Я отработал на своей базе — на борьбе, но не показал более искушенную, прогрессивную технику», — сказал Штырков.
Всего в активе россиянина девять побед (семь — досрочно) и ни одного поражения. В предыдущем поединке Штырков техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио Силву. Также в активе россиянина победа над американцем Джеффом Монсоном техническим нокаутом в первом раунде.
В послужном списке Уоллеса 26 побед (9 досрочно) и 14 поражений.
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