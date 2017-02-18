Российский боец Штырков выиграл у американца Уоллеса в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков выиграл в трехраундовом поединке в супертяжелой весовой категории в Челябинске у американца Родни Уоллеса по очкам.
Всего в активе россиянина девять побед (семь — досрочно) и ни одного поражения. В предыдущем поединке Штырков техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио Силву. Также в активе россиянина победа над американцем Джеффом Монсоном техническим нокаутом в первом раунде.
В послужном списке Уоллеса 26 побед (9 досрочно) и 14 поражений.
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