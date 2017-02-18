Известный боец ММА Жустино не будет наказана за проваленный допинг-тест
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Известный боец смешанного стиля, выступающая под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 65 кг, бразильянка Кристиана Жустино не будет наказана за проваленный
допинг-тест. Об этом сообщает портал MMA fighting.
31-летний боец сдала положительный
Позднее Жустино обратилась в USADA с разъяснением обстоятельств, которые повлекли за собой провал допинг- теста. По словам спортсменки, она принимала запрещенное вещество по медицинским показаниям и по назначению своего лечащего врача, интервью с которым также было предоставлено USADA. О том, почему боец вовремя не оформила терапевтическое исключение, позволяющее принимать запрещенные вещества по состоянии здоровья (TUE), не сообщается. Тем не менее, изучив обстоятельства дела, USADA сняло обвинения с Жустино и в связи с тем, что она нарушила антидопинговые правила UFC, предоставило ей терапевтическое исключение, чтобы спортсменка смогла немедленно возобновить выступления.
Жустино является одной из самых известных спортсменок в смешанных единоборствах, в ММА она провела 19 поединков, одержав победы в 17 из них (15 — досрочно) и проиграв в одном. Еще один бой бразильянки был признан несостоявшимся. В UFC она дебютировала в мае 2016 года, победив американку Лесли Смит техническим нокаутом.
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