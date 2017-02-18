Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28819061/
18 февраля 2017, 10:56 | Летние: Единоборства | ТАСС

Известный боец ММА Жустино не будет наказана за проваленный допинг-тест

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Известный боец смешанного стиля, выступающая под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 65 кг, бразильянка Кристиана Жустино не будет наказана за проваленный допинг-тест. Об этом сообщает портал MMA fighting.

31-летний боец сдала положительный допинг-тест в декабре 2016 года, в ее пробе было найдено запрещенное вещество спиронолактон. После этого Американское антидопинговое агентство (USADA) временно отстранило спортсменку до выяснения обстоятельств, а UFC, в свою очередь, собирался дисквалифицировать бразильянку на один год.

Позднее Жустино обратилась в USADA с разъяснением обстоятельств, которые повлекли за собой провал допинг- теста. По словам спортсменки, она принимала запрещенное вещество по медицинским показаниям и по назначению своего лечащего врача, интервью с которым также было предоставлено USADA. О том, почему боец вовремя не оформила терапевтическое исключение, позволяющее принимать запрещенные вещества по состоянии здоровья (TUE), не сообщается. Тем не менее, изучив обстоятельства дела, USADA сняло обвинения с Жустино и в связи с тем, что она нарушила антидопинговые правила UFC, предоставило ей терапевтическое исключение, чтобы спортсменка смогла немедленно возобновить выступления.

Жустино является одной из самых известных спортсменок в смешанных единоборствах, в ММА она провела 19 поединков, одержав победы в 17 из них (15 — досрочно) и проиграв в одном. Еще один бой бразильянки был признан несостоявшимся. В UFC она дебютировала в мае 2016 года, победив американку Лесли Смит техническим нокаутом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Емельяненко получит титульный бой в Bellator, если победит Митриона

Емельяненко получит титульный бой в Bellator, если победит Митриона

САН-ХОСЕ /США/, 18 февраля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко получит возможность проведения боя за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе в случае победы над американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщил президент организации Скотт Кокер.
Еще 7 новостей  Все новости
18 февраля

Боксер Рой Джонс-младший завоевал титул чемпиона мира WBF

Все билеты на бой Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом проданы

Хоккеист Малкин отдал 500-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах НХЛ