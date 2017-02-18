Емельяненко получит титульный бой в Bellator, если победит Митриона

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Поединок между Емельяненко и Митрионом в Bellator пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США).

«Тут все зависит от Федора. Конечно, есть нюансы, контракты и так далее. Но если он будет готов и победит (Митриона), мы готовы дать ему такую возможность», — сказал Кокер.

Также он сообщил, что процедура допинг-контроля бойцов будет стандартной.

«Вопросом допинг-контроля занимается Атлетическая комиссия Калифорнии. Обычно они принимают три допинг-теста до боя, думаю, что в данном случае все то же самое. В любом случае, у нас нет жесткого требования сдавать множество тестов и делать это прямо сейчас», — добавил Кокер.

Емельяненко провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача). На счету 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений.