СМИ: Украинский боец смешанного стиля Крылов уволен из UFC

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О причинах этого решения не сообщается. Свой последний поединок в организации боец провел на шоу UFC 206 в декабре 2016 года. Тогда он проиграл латвийцу Михаилу Циркунову.

Всего 24-летний Крылов провел в UFC 12 боев. На его счету девять побед и три поражения.