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18 февраля 2017, 10:51 | Летние: Единоборства | ТАСС

СМИ: Украинский боец смешанного стиля Крылов уволен из UFC

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов освобожден от контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает портал MMA Junkie.

В своем последнем бою в организации украинец проиграл латвийцу Михаилу Циркунову. Увеличить
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О причинах этого решения не сообщается. Свой последний поединок в организации боец провел на шоу UFC 206 в декабре 2016 года. Тогда он проиграл латвийцу Михаилу Циркунову.

Всего 24-летний Крылов провел в UFC 12 боев. На его счету девять побед и три поражения.
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