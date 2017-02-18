Федор Емельяненко оказался легче Митриона на 9,3 кг на взвешивании перед боем в США

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Вес Емельяненко составил 107,5 кг, его соперника — 116,8 кг.

Поединок, который станет третьим для 40-летнего россиянина после возобновления спортивной карьеры, пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.