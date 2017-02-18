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18 февраля 2017, 10:20 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Федор Емельяненко оказался легче Митриона на 9,3 кг на взвешивании перед боем в США

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Титулованный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко оказался легче американца Мэтта Митриона на 9,3 килограмма на официальной процедуре взвешивания перед очным поединком на турнире Bellator 172 в Сан-Хосе (США).

Титулованный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко оказался легче американца Мэтта Митриона на 93 килограмма на официальной процедуре взвешивания перед очным поединком на турнире Bellator 172 в Сан-Хосе (США). Увеличить
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Вес Емельяненко составил 107,5 кг, его соперника — 116,8 кг.

Поединок, который станет третьим для 40-летнего россиянина после возобновления спортивной карьеры, пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.

Предыдущим боем Емельяненко был поединок с бразильцем Фабио Мальдонадо в июне 2016 года в Санкт-Петербурге, который завершился победой россиянина раздельным решением судей. В ноябре прошлого года Емельяненко заявил, что подписал контракт с Bellator на несколько поединков. Экс-игрок в американский футбол Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 11 побед при пяти поражениях.
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