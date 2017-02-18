Федор Емельяненко оказался легче Митриона на 9,3 кг на взвешивании перед боем в США
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Титулованный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко оказался легче американца Мэтта Митриона на 9,3 килограмма на официальной процедуре взвешивания перед очным поединком на турнире Bellator 172 в Сан-Хосе (США).
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Вес Емельяненко составил 107,5 кг, его соперника — 116,8 кг.
Поединок, который станет третьим для 40-летнего россиянина после возобновления спортивной карьеры, пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.
Предыдущим боем Емельяненко был поединок с бразильцем Фабио Мальдонадо в июне 2016 года в
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