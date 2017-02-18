Федор Емельяненко проведет третий бой после возвращения в единоборства

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40-летний Федор Емельяненко считается легендой MMA — смешанных боевых искусств. Его очередной поединок станет важнейшим событием, хотя российский Последний император уже не обладает никакими титулами. Емельяненко считался лучшим бойцом тяжелого веса в 2000-х годах, оставаясь непобежденным на протяжении почти 10 лет. Всего в карьере Емельяненко потерпел четыре поражения в 40 боях, три из которых — перед своим уходом в 2010—2011 гг.

После возвращения Федор Емельяненко победил техническим нокаутом индийца Джайдипа Сингха, а в июне прошлого года провел в Санкт-Петербурге весьма противоречивый бой с бразильцем Фабио Мальдонадо. Судьи отдали победу россиянину, однако затем это решение было пересмотрено комиссией Всемирной ассоциации MMА. Комиссия пришла к выводу, что справедливым итогом поединка была бы ничья, отменив победу Емельяненко, однако российская ассоциация ММА отказалась пересматривать итог поединка.

На данный момент титул чемпиона мира в тяжелом весе Bellator вакантен, в случае победы над Митрионом не исключен вариант, при котором Федор Емельяненко получит возможность провести чемпионский поединок.

Подготовка в Старом Осколе

К бою против Митриона Емельяненко готовился в Старом Осколе (Белгородская область), сбор, по словам его тренера Питера Тайссе, получился коротким, но достаточно плодотворным.

Его соперник Мэтт Митрион имеет черный пояс по карате, однако в партере действует не лучшим образом. Мэтту Митриону 38 лет, он начинал спортивную карьеру в американском футболе, где провел два сезона в Национальной футбольной ассоциации, однако затем предпочел смешанные единоборства. В MMA Митрион выступает с 2009 года, одержав 11 побед при шести поражениях. В 2016 году Митрион перешел в Bellator, проведя два победных поединка.

Хотя Митрион провел гораздо меньше боев, чем Емельяненко, у соперников одинаковое количество нокаутов за карьеру — по девять. Большинство побед Емельяненко одержал либо болевыми, либо удушающими приемами. Однако болевым приемом он в последний раз выигрывал в декабре 2007 года, сделав корейцу Хон Ман Чою «рычаг локтя», а удушающим — в июле 2008-го, когда одолел американца Тима Сильвию. После 2008 года Емельяненко старался вести бои, в основном, в стойке.

Федор накануне боя отметил, что Митрион — «хороший ударник, который очень быстро наносит удары руками». По словам 40-летнего бойца, тренируясь с молодежью, он понимает, что пока не уступает ей ни в скорости, ни в физической подготовке и выносливости.