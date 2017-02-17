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17 февраля 2017, 23:50 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Митрион перевесил Ф. Емельяненко на 9 кг

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоялась процедура взвешивания участников турнира Bellator 172, главным событием которого станет поединок россиянина Фёдора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом.

В <nobr>Сан-Хосе</nobr> (штат Калифорния США) состоялась процедура взвешивания участников турнира Bellator 172 главным событием которого станет поединок россиянина Фёдора Емельяненко с американцем <span class=error>Мэттом</span> <span class=error>Митрионом</span>. Увеличить
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По итогам взвешивания Емельяненко показал 107,1 кг, Митрион — 116,6 кг. Поединок состоится в ночь с 18 на 19 февраля.

Bellator 172. Результаты взвешивания (в фунтах):
Главный кард
Федор Емельяненко (236) — Мэтт Митрион (257,5)
Джош Томсон (155,2) — Патрики Фрейре (155,9)
Шейк Конго (241,6) — Оли Томпсон (230,7)
Брук Майо (126) — Вета Артеага (126)
Джош Кощчек (169,9) — Маурисио Алонсо (169,5)
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