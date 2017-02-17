Олейник: Навыки футболиста дадут Митриону мощь и «взрыв» в бою с Емельяненко

Поединок Емельяненко — Митрион состоится 18 февраля в Сан-Хосе. Россиянин в предыдущем бою в июне 2016 года в Санкт-Петербурге выиграл раздельным решением судей у бразильца Фабио Мальдонадо. Экс-игрок в американский футбол Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 11 побед при пяти поражениях.

«Навыки футболиста дают Митриону мощь и взрыв. Это люди, которые могут очень сильно вперед толкать. У него сильный взрыв. Это очень мощные ребята, как быки — вперед они могут пронести очень хорошо. Я сейчас тоже работаю в Америке, у нас ребята из футбола, они очень сильны в аспекте взрыва, аспекте мощи. Федору нужно работать по своему плану, у него сумасшедший опыт и им надо пользоваться, не замешкаться», — сказал Олейник «Р-Спорт» по телефону.

Собеседник агентства отметил, что при возникновении проблем по ходу боя Федору следует прибегать к борцовским приемам.

«Не думаю, что Федор должен и будет удивлять. Федор должен сделать то, что умеет лучше всего: атаку, разбивая соперника, или воспользоваться своими борцовскими навыками, которые многократно его выручали. Митрион может удивить, он взрывной. Нокауты делает за счет необычности взрыва. Опасаться стоит взрыва Митриона, у него необычный удар, неприятный. Очень сложно его предугадать. И меня, и многих других ребята иногда вводит в ступор нежелание Федора воспользоваться борьбой. Для него это запасная гавань всегда», — сказал Олейник.