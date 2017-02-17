Депутат Госдумы Валуев верит в победу Емельяненко в бою против Митриона

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«Всегда и во все времена желаю Федору (Емельяненко) только победы, не могу сказать, что в восторге от любых возвращений в спорт, ведь мы не молодеем. Оценивать соперника Федора крайне сложно, не видел его бои, поэтому прогнозов строить не буду. Но я всегда верю в Федора, у него высочайший боевой дух», — сказал Валуев.

Бой Емельяненко — Митрион состоится 18 февраля в Сан-Хосе (США).

Емельяненко провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача). На счету 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений.