Петросян: Слабые стороны Пашпорина? Увидите 18 февраля

Пашпорин и Петросян будут драться на турнире W5 Grand Prix Kitek 2017, который пройдёт 18 февраля во дворце спорта «Динамо» (Крылатское). Начало боев — в 19:00.



«Его сильные стороны заключаются в том, что никогда не знаешь, что от него ожидать и с какой стороны ожидать от него удар. А слабые стороны вы увидите 18 февраля», — рассказал Петросян в эфире радиоканала «Спорт FM».