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17 февраля 2017, 17:52 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Петросян: Слабые стороны Пашпорина? Увидите 18 февраля

Легендарный кикбоксёр Джорджио Петросян рассказал о сильных и слабых сторонах своего будущего соперникаАртёма Пашпорина.

Пашпорин и Петросян будут драться на турнире W5 Grand Prix Kitek 2017, который пройдёт 18 февраля во дворце спорта «Динамо» (Крылатское). Начало боев — в 19:00.

«Его сильные стороны заключаются в том, что никогда не знаешь, что от него ожидать и с какой стороны ожидать от него удар. А слабые стороны вы увидите 18 февраля», — рассказал Петросян в эфире радиоканала «Спорт FM».
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