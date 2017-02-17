W5. Пашпорин оказался легче Петросяна
В академии бокса прошла официальная процедура взвешивания участников субботнего шоу, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии W5 Артёмом Пашпориным и легендой профессионального кикбоксинга итальянцем Джорджио Петросяном.
Пашпорин на весах показал 69,4 кг, Петросян — 69,8 кг.
Результаты взвешивания:
Давыдов Вадим (67,0) — Суровежкин Никита (67,7)
Гаврилов Даниил (59,8) — Бикмаев Илья (59,5)
Семиглядов Иван (70,7) — Атаев Руслан «Кремень»
Рашид Салихов (70,8) — Максим Сподаренко 70,9
Казанцев Станислав (70,4) — Адамович Марко «Doktor» (70,9)
Туйнов Владислав’Diamond (71) VS Сакир Али «BlackMan» (70, 6)
Токаев Турпал (96,6) — Кулибали Абдерхаман (95, 8)
Вилсен Сержио «Little One» (61) — Надров Тимур (60,9)
Стецуренко Александр «Александр Великий» (80,8) — Владимир Идрани (79,1)
W5 Grand Prix Kitek 2017 пройдёт 18 февраля во дворце спорта «Динамо» (Крылатское), билеты доступны на сайте ponominalu.ru. Начало боев в 19:00.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter