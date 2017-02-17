«Отстаиваю честь и цвета ЦСКА». Боец-фанат, который не ходит на футбол
Российский боец Дмитрий Тебекин — о том, в чем разница драки в лесу и на ринге, а также о сопернике, который болеет за «Спартак».
18 февраля дворец спорта «Юбилейный» в Петербурге снова преобразится, но не в хоккейную площадку, сцену или баскетбольный паркет, как это происходит обычно. Зрители увидят рейдж, там пройдет турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge 74. Помимо как всегда интересного карда, организаторы приготовили мощную вывеску, которую мы привыкли видеть в чемпионате России по футболу — ЦСКА vs «Спартак». Главное дерби страны на один вечер перенесется из Москвы в город «Зенита» — одного из самых заклятых врагов и армейцев, и
«Спартак» представляет
За ЦСКА будет драться более опытный Дмитрий Тебекин — победитель Кубка Петербурга по ММА, на его счету пять сражений, три из которых завершились в его пользу. Если Тебекин побеждает, он делает это легко и быстро: Илью Алферова техническим нокаутом уложил за 32 секунды, таким же образом почти за две минуты — Тайгиба Джаватханова, а приемом «рычаг локтя» чуть меньше чем за полторы минуты — Дениса Петрова.
«Драки на улицах не застал»
— Почему решили связать свою жизнь с околофутболом?
— Занимался спортом сам по себе, парни из клуба «Сечь» увидели меня, пригласили.
— Как отреагировали близкие, узнав, что на матчи вы не только футбол ходите смотреть?
— Я на игры особо не хожу, не любитель футбола. Остальные ребята ходят. Я на улицах не дрался, то время уже не застал. Всегда все было по договоренности.
— Получается, вам интересно только то, что происходит после игры?
— Я отстаиваю честь и цвета клуба.
— С фанатами какой команды драться сложнее всего?
— Мы у всех выигрывали обычно, выделить
«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММА.
«Когда дерешься в лесу, думать некогда»
— Вспомните самую жесткую драку, после которой долго не могли прийти в себя, например.
— К счастью, такого не было, пока для меня все заканчивалось хорошо.
— Для ЦСКА самые принципиальные схватки с «Зенитом» или со «Спартаком»?
— Я бы так не сказал. Мы давно собирались подраться с петербургскими болельщиками «Спартака». Они все никак не хотели, но скоро это случится: будет бой между мной и Тюльпаровым.
— Расскажите о разнице в ощущениях, когда дерешься в ринге, и когда — в лесу.
— Если ты уже опытный боец, в ринге соображаешь, что нужно делать, головой думаешь. В лесу — толпа на толпу, там просто рубка происходит. Все долбятся, думать некогда.
— Вы продолжаете драться за ЦСКА?
— Давно забивов не было, да и соперников нет:
— Что скажете про Артура Тюльпарова?
— Обычный спортсмен. С ним мы давно должны были пересечься еще в городских соревнованиях, но то были в разных категориях, то еще
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