«Отстаиваю честь и цвета ЦСКА». Боец-фанат, который не ходит на футбол

18 февраля дворец спорта «Юбилейный» в Петербурге снова преобразится, но не в хоккейную площадку, сцену или баскетбольный паркет, как это происходит обычно. Зрители увидят рейдж, там пройдет турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge 74. Помимо как всегда интересного карда, организаторы приготовили мощную вывеску, которую мы привыкли видеть в чемпионате России по футболу — ЦСКА vs «Спартак». Главное дерби страны на один вечер перенесется из Москвы в город «Зенита» — одного из самых заклятых врагов и армейцев, и красно-белых.

«Спартак» представляет вице-чемпион Петербурга по ММА, бронзовый призер Гран-при городов воинской славы Артур Тюльпаров. У него всего один, но победный и убедительный поединок против Михала Коталика — чех сдался уже через 47 секунд после первого гонга.

За ЦСКА будет драться более опытный Дмитрий Тебекин — победитель Кубка Петербурга по ММА, на его счету пять сражений, три из которых завершились в его пользу. Если Тебекин побеждает, он делает это легко и быстро: Илью Алферова техническим нокаутом уложил за 32 секунды, таким же образом почти за две минуты — Тайгиба Джаватханова, а приемом «рычаг локтя» чуть меньше чем за полторы минуты — Дениса Петрова.

«Драки на улицах не застал»

— Почему решили связать свою жизнь с околофутболом?

— Занимался спортом сам по себе, парни из клуба «Сечь» увидели меня, пригласили.

— Как отреагировали близкие, узнав, что на матчи вы не только футбол ходите смотреть?

— Я на игры особо не хожу, не любитель футбола. Остальные ребята ходят. Я на улицах не дрался, то время уже не застал. Всегда все было по договоренности.

— Получается, вам интересно только то, что происходит после игры?

— Я отстаиваю честь и цвета клуба.

— С фанатами какой команды драться сложнее всего?

— Мы у всех выигрывали обычно, выделить кого-то не могу.

«Трусость зенитовцев сделала нас героями». Как фанат «Спартака» стал бойцом ММА.

«Когда дерешься в лесу, думать некогда»

— Вспомните самую жесткую драку, после которой долго не могли прийти в себя, например.

— К счастью, такого не было, пока для меня все заканчивалось хорошо.

— Для ЦСКА самые принципиальные схватки с «Зенитом» или со «Спартаком»?

— Я бы так не сказал. Мы давно собирались подраться с петербургскими болельщиками «Спартака». Они все никак не хотели, но скоро это случится: будет бой между мной и Тюльпаровым.

— Расскажите о разнице в ощущениях, когда дерешься в ринге, и когда — в лесу.

— Если ты уже опытный боец, в ринге соображаешь, что нужно делать, головой думаешь. В лесу — толпа на толпу, там просто рубка происходит. Все долбятся, думать некогда.

— Вы продолжаете драться за ЦСКА?

— Давно забивов не было, да и соперников нет: кто-то не соглашается, с кем-то не удается договориться.