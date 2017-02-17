Детский омбудсмен: Все уже забыли о боях в Грозном
Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что все уже забыли о ситуации вокруг участия детей в показательных выступлениях в рамках грозненского турнира по смешанным единоборствам.
«Это уже столетняя тема, все уже и забыли об этом», — сказала Кузнецова в интервью RNS.
6 октября прошлого года в грозненском клубе «Ахмат» состоялся турнир по смешанным единоборствам, в котором наряду со взрослыми атлеты выступали дети в возрасте от восьми до 11 лет.
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