Детский омбудсмен: Все уже забыли о боях в Грозном

«Это уже столетняя тема, все уже и забыли об этом», — сказала Кузнецова в интервью RNS.

6 октября прошлого года в грозненском клубе «Ахмат» состоялся турнир по смешанным единоборствам, в котором наряду со взрослыми атлеты выступали дети в возрасте от восьми до 11 лет.