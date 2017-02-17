Известный японcкий рестлер выступает под ником GGG

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Гентаро Такахаши японский профессиональный борец, широко известный в Японии под псеводнимом GGG. Его вес составляет 90 килограмм при росте 175 сантиметров. Он работает с промоутерской компанией Kaientai Dojo. Выступает в одиночных, командных и смешанных дисциплинах реслинга.

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Такахаши с детства любил бокс, однако серьезных успехов не добился. В возрасте 25 лет его совершенно случайно занесло в рэслинг. Он пришел на один из турниров в качестве зрителя и организаторы предложили ему попробовать себя на профи-ринге. Как оказалось не зря. За свою долгую карьеру Гентаро побеждал во всех турнирах проводимых под эгидой японской и азиатской федерации реслинга. Всего принял участие в 1170 поединках, из которых 603 завершил в свою пользу. Самого значимого успеха добился в прошлом году, дважды став победителем единого чемпионата мира юниоров UWA в супертяжелом весе.

Такахаши стал одним из первых бойцов поддержавших смешанную дисциплину реслинга Ice Ribbon. В таких поединках мужчины и женщины на равных соревнуются между собой. Гентаро в тандеме с японской реслершей Мияко Матсумото несколько раз становился чемпионом страны. Стоит отметить, что женская борьба в Японии появилась в начале 90-х. Смешанные поединки мужчин и женщин начали проводится с 2006 года.

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Сейчас Гентаро Такахаши — один из самых популярных бойцов в Японии. Его знают под несколькими псевдонимами (в общей сложности их 14), но самыми популярными считаются GGG и Triple G. Расшифровывается эта аббревиатура — Great God Gentaro, что переводится «Гентаро великий бог».