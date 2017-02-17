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17 февраля 2017, 14:29 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Известный японcкий рестлер выступает под ником GGG

Большинство японцев под ником GGG вместо казахстанского боксера Геннадия Головкина представляют профессионального реслера Гентаро Такахаши. Vesti.kz предлагает вам поближе познакомится с японской знаменитостью.

Профессиональный рестлер Гентаро Такахаши мечтал стать боксером. Увеличить
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Гентаро Такахаши японский профессиональный борец, широко известный в Японии под псеводнимом GGG. Его вес составляет 90 килограмм при росте 175 сантиметров. Он работает с промоутерской компанией Kaientai Dojo. Выступает в одиночных, командных и смешанных дисциплинах реслинга.

Такахаши с детства любил бокс, однако серьезных успехов не добился. В возрасте 25 лет его совершенно случайно занесло в рэслинг. Он пришел на один из турниров в качестве зрителя и организаторы предложили ему попробовать себя на профи-ринге. Как оказалось не зря. За свою долгую карьеру Гентаро побеждал во всех турнирах проводимых под эгидой японской и азиатской федерации реслинга. Всего принял участие в 1170 поединках, из которых 603 завершил в свою пользу. Самого значимого успеха добился в прошлом году, дважды став победителем единого чемпионата мира юниоров UWA в супертяжелом весе.

Такахаши стал одним из первых бойцов поддержавших смешанную дисциплину реслинга Ice Ribbon. В таких поединках мужчины и женщины на равных соревнуются между собой. Гентаро в тандеме с японской реслершей Мияко Матсумото несколько раз становился чемпионом страны. Стоит отметить, что женская борьба в Японии появилась в начале 90-х. Смешанные поединки мужчин и женщин начали проводится с 2006 года.

Сейчас Гентаро Такахаши — один из самых популярных бойцов в Японии. Его знают под несколькими псевдонимами (в общей сложности их 14), но самыми популярными считаются GGG и Triple G. Расшифровывается эта аббревиатура — Great God Gentaro, что переводится «Гентаро великий бог».

Если приглядеться на видео и фотографиях видно, что на шортах у спортсмена есть стилизованная надпись GGG, как и у Головкина. Напомним, что в мире GGG очень популярный бренд. Под ним выступает казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин, который владеет титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Свой следующий поединок казахстанец проведет против регулярного чемпиона WBA американца Дэниэла Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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