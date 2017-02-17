Пашпорин: Главная ошибка Доктора, что он приехал в Москву на бой со мной

Накануне турнира W5 GRAND PRIX KITEK 2017, который состоится 18 февраля в Москве, участник главного боя вечера россиянин Артём Пашпорин поделился мыслями о предстоящем поединке и рассказал, как именно планирует сохранить свой титул в бою против итальянца армянского происхождения Джорджио Петросяна по прозвищу Доктор.



— Что для вас значит защита титула против такого серьёзного соперника, как Петросян?

— Прежде всего это мой титул. Не хочется его никому отдавать. Да, соперник очень серьёзный, известный, но я готов защищать свой пояс.



— Были ли какие-то трудности с психологическим настроем на Доктора?

— Нет. Обычно я выхожу в качестве андердога. Титул сейчас у меня, а все думают, что он сильнее. Мне такая ситуация привычна и психологически даже спокойнее, нежели когда выходишь против заведомо слабого соперника.



— Петросян славится своей техникой. На что вы сделаете ставку — физическую мощь или попытаетесь его победить его же оружием?

— Мне кажется, пытаться переиграть Доктора в технике не очень хорошая идея, поэтому сделаю ставку на мою мощь и силу, а также нестандартные приёмы. Рискну даже биться первым номером.



— На кого из ваших бывших соперников он больше всего похож — например на Криса Нгимби или Алешандре Космо?

— Похож на Виктора Нагби, но только тем, что он левша. По существу, все соперники разные.



— Доктора признавали лучшим вне зависимости от весовых категорий. Можно будет вас считать таковым, если победите?

— Во-первых, что значит «если»? Во-вторых, я буду лучшим в своём весе, буду обладателем пояса W5 и продолжать биться с сильнейшими, чтобы доказывать своё превосходство. Победа над Доктором — это не конец, а только начало.



— Изучали ли вы бой Петросяна против Энди Ристи? Смогли почерпнуть для себя что-то полезное?

— Я смотрел несколько боёв с его участием, включая и поединок против Ристи. Смотрел, как он работает, как двигается. Ристи просто удачно попал левым боковым, так что ничего особо полезного из этого не извлёк.



— Будете пытаться достать его так же?

— Буду пытаться достать его всеми возможными способами.



— Какие ошибки в технике Доктора можете выделить?

— Его главная ошибка — это то, что он приехал в Москву на бой со мной.



— А у его предыдущих соперников?

— Мне кажется, они его переоценивали.



— Планируете ли ограничиваться турнирами W5 или хотите попробовать себя в том же Glory против Ситтичая Ситсонгпинонга?

— Ограничиваться W5 я не собираюсь, скоро я поеду в Китай на турнир Kunlun Fight. И вообще, сейчас много предложений, поэтому одной версией ограничиваться я не буду.



— В будущем не хотите себя попробовать в смешанных единоборствах?

— Если бы лет 10 назад мне сказали, что я буду профессионально заниматься кикбоксиногом и тайским боксом, я бы не поверил, поэтому вариант с ММА я тоже не могу исключать. Но пока мне очень нравится кикбоксинг, так что сейчас вижу себя именно в этом виде спорта.



— Каков ваш прогноз на бой Фёдора Емельяненко против Мэтта Митриона?

— Я буду болеть за Фёдора, он победит.