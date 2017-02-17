Пашпорин: Главная ошибка Доктора, что он приехал в Москву на бой со мной
В интервью накануне боя Артём Пашпорин рассказал о своём настрое, тактике и главных ошибках Джорджио Петросяна.
Накануне турнира W5 GRAND PRIX KITEK 2017, который состоится 18 февраля в Москве, участник главного боя вечера россиянин Артём Пашпорин поделился мыслями о предстоящем поединке и рассказал, как именно планирует сохранить свой титул в бою против итальянца армянского происхождения Джорджио Петросяна по прозвищу Доктор.
— Что для вас значит защита титула против такого серьёзного соперника, как Петросян?
— Прежде всего это мой титул. Не хочется его никому отдавать. Да, соперник очень серьёзный, известный, но я готов защищать свой пояс.
— Были ли
— Нет. Обычно я выхожу в качестве андердога. Титул сейчас у меня, а все думают, что он сильнее. Мне такая ситуация привычна и психологически даже спокойнее, нежели когда выходишь против заведомо слабого соперника.
— Петросян славится своей техникой. На что вы сделаете ставку — физическую мощь или попытаетесь его победить его же оружием?
— Мне кажется, пытаться переиграть Доктора в технике не очень хорошая идея, поэтому сделаю ставку на мою мощь и силу, а также нестандартные приёмы. Рискну даже биться первым номером.
— На кого из ваших бывших соперников он больше всего похож — например на Криса Нгимби или Алешандре Космо?
— Похож на Виктора Нагби, но только тем, что он левша. По существу, все соперники разные.
— Доктора признавали лучшим вне зависимости от весовых категорий. Можно будет вас считать таковым, если победите?
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— Изучали ли вы бой Петросяна против Энди Ристи? Смогли почерпнуть для себя
— Я смотрел несколько боёв с его участием, включая и поединок против Ристи. Смотрел, как он работает, как двигается. Ристи просто удачно попал левым боковым, так что ничего особо полезного из этого не извлёк.
— Будете пытаться достать его так же?
— Буду пытаться достать его всеми возможными способами.
— Какие ошибки в технике Доктора можете выделить?
— Его главная ошибка — это то, что он приехал в Москву на бой со мной.
— А у его предыдущих соперников?
— Мне кажется, они его переоценивали.
— Планируете ли ограничиваться турнирами W5 или хотите попробовать себя в том же Glory против Ситтичая Ситсонгпинонга?
— Ограничиваться W5 я не собираюсь, скоро я поеду в Китай на турнир Kunlun Fight. И вообще, сейчас много предложений, поэтому одной версией ограничиваться я не буду.
— В будущем не хотите себя попробовать в смешанных единоборствах?
— Если бы лет 10 назад мне сказали, что я буду профессионально заниматься кикбоксиногом и тайским боксом, я бы не поверил, поэтому вариант с ММА я тоже не могу исключать. Но пока мне очень нравится кикбоксинг, так что сейчас вижу себя именно в этом виде спорта.
— Каков ваш прогноз на бой Фёдора Емельяненко против Мэтта Митриона?
— Я буду болеть за Фёдора, он победит.
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