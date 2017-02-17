Холм подала протест на результат титульного боя UFC с де Рандами

Поединок состоялся 11 февраля на турнире UFC 208, де Рандами победила единогласным решением судей. Главный арбитр поединка дважды не сумел вовремя развести соперниц после завершения раундов, что позволило де Рандами нанести несколько ударов после гонга. Однако судьи в итоге не стали снимать с голландки очки, что не устраивает Холм, которая считает, что иначе смогла бы хотя бы свести бой вничью.

35-летняя Холм является одной из самых известных спортсменок в смешанных единоборствах, в ее активе 13 боев, в которых она одержала 10 побед (семь — нокаутом) и потерпела три поражения. Также Холм известна тем, что нанесла первое поражение в карьере американке Ронде Роузи, отправив соперницу в тяжелый нокаут в ноябре прошлого года и завоевав титул чемпионки UFC в легчайшем весе. С тех пор Роузи не проводила боев.

Де Рандами перешла в смешанные единоборства из тайского бокса, где она провела 46 поединков, одержав победы во всех из них. В рамках смешанных единоборств 32-летняя спортсменка провела 10 боев, выиграв в семи (три — нокаутом) и потерпев поражение в трех.