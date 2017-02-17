Почему Емельяненко не фаворит в бою с Митрионом
Завтра самый известный российский боец смешанного стиля впервые за пять лет проведет бой в США. Федора Емельяненко ждет поединок в
Сан-Хосе против американца Мэтта Митриона.
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Андрей БАЗДРЕВ
«Как там Федор?» — спрашиваю я иногда тех, кто рядом — в
Это значит, еще два года. Но вчера — Мэтт Митрион был фаворитом у букмекеров. И тому есть свои причины. Бывший игрок в американский футбол, бывший боец UFC, еще не старый, физически крепкий здоровяк с опытом побед в соревнованиях по еде на скорость, где чаще всего быстро проигрывал. Проигрывал ли он в боях? Да, и болевыми, и нокаутами, и решениями судей. Но сейчас это не имеет значения. Правда в том, что стиль делает бой, а его стиль — влезть в драку.
ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ НЕ ТРЕНИРУЕТСЯ
Стиль Федора, как раньше писали в титрах, «самбо и дзюдо», подразумевая на самом деле кровавый террор и уничтожение всего живого в ринге. В клетке у Федора складывалось все уже не так хорошо, но для подавляющего большинства он все еще был живой миф, Самый Сильный Человек на Планете, и это начало становиться реальной проблемой, потому что Федор отказывался менять
Вторая причина — возраст Федора. Даже если бы не было ухода из спорта, поражений, травм, ему уже 40 лет. Не то чтобы это определяющий фактор в бою, но стоит учитывать. Да, Митриону 38, и на головную боль и головокружения он жаловался еще лет 5 — 7 назад, наследие его футбольной карьеры. Но он выше, тяжелее, и до его челюсти не так просто дотянуться.
Причина номер три. В последний раз, когда я был уверен, что соперник для Федора представляет собой удобную мишень, он был разбит за два раунда Антонио Силвой. Большой и не очень быстрый боец, который не склонен бороться, любит идти удар на удар и использовать преимущество в силе и размерах, уступающий в реакции и боевых рефлексах… Реальность такова, что у Федора Емельяненко, который долгое время был, предположительно, Самым Сильным Человеком на Планете, самым крутым и прочее, больше нет удобных соперников и простых боев. Каждый может стать последим. Каждый соперник опасен. Каждая деталь имеет значение.
ПОБЕДНЫЙ СВИТЕР
Поэтому Bellator перед боем запустил в шутку ролик — «Легенда о свитере Федора Емельяненко». Свитер действительно с ним целую вечность, он носил его или очень похожий, когда 10 лет не проигрывал, и эта игра в ассоциации очень нравится публике. Шутливый тон роликов не должен сбить никого с толку — бой будет настоящим, результат непредсказуем, победитель получает свитер.
После открытой тренировки, коэффициенты сравнялись. Возможно, Федор выглядел слишком хорошо. Или на экспертов произвело впечатление то, что Емельяненко прибыл в США без прежней команды. Прямо сейчас с ним голландец Питер Тейссе, который работал с ним и в прошлом году, но, возможно, получил теперь больше оперативного простора.
Опасный бой. Другой такой же состоится днем раньше — Рой
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