Почему Емельяненко не фаворит в бою с Митрионом

Андрей БАЗДРЕВ

«Как там Федор?» — спрашиваю я иногда тех, кто рядом — в Сан-Хосе. «Горит, волнуется», — отвечают мне. Перед боем в Японии он так не горел. Перед Фабио Мальдонадо было нечто, похожее на тень сомнения. Теперь — нечто другое. Нет ощущения, домашнего боя в комфортных условиях, которое было в Японии и в Санкт-Петербурге. Отсюда напряжение, чуть большее, чем обычно. Отсюда и его интервью в жанре «Я скоро завершу карьеру». В том случае, если он не сможет победить Мэтти Митриона, — это так и будет. В другом сценарии — у него два боя по контракту с Bellator, плюс возможна пролонгация еще на один бой, и не забываем о том, что Bellator чаще всего не запрещает своим бойцам выступать в других промоушенах, а это значит, что Емельяненко может появиться как в российском Fight Nights, так и в японском RIZIN FF.

Это значит, еще два года. Но вчера — Мэтт Митрион был фаворитом у букмекеров. И тому есть свои причины. Бывший игрок в американский футбол, бывший боец UFC, еще не старый, физически крепкий здоровяк с опытом побед в соревнованиях по еде на скорость, где чаще всего быстро проигрывал. Проигрывал ли он в боях? Да, и болевыми, и нокаутами, и решениями судей. Но сейчас это не имеет значения. Правда в том, что стиль делает бой, а его стиль — влезть в драку.

ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ НЕ ТРЕНИРУЕТСЯ

Стиль Федора, как раньше писали в титрах, «самбо и дзюдо», подразумевая на самом деле кровавый террор и уничтожение всего живого в ринге. В клетке у Федора складывалось все уже не так хорошо, но для подавляющего большинства он все еще был живой миф, Самый Сильный Человек на Планете, и это начало становиться реальной проблемой, потому что Федор отказывался менять что-либо в своей подготовке. Так же и теперь, в числе спарринг-партнеров Емельяненко нет никого, кто хоть отдаленно напоминает Мэтта Митриона. Это первая и одна из главных причин, по которой Митрионе — фаворит. Все бойцы из Team Fedor — Сидельников, Токов, Молдавский, хорошие бойцы, которые сами выросли за счет Емельяненко, но не могут ничего ему дать в ответ. Только объем работы. Тренировать на них тактику против крупного левши — нереально. Отрабатывать удар? Тоже. Инстинкт убийцы не тренируется в спарринге с хорошо известным тебе соперником.

Вторая причина — возраст Федора. Даже если бы не было ухода из спорта, поражений, травм, ему уже 40 лет. Не то чтобы это определяющий фактор в бою, но стоит учитывать. Да, Митриону 38, и на головную боль и головокружения он жаловался еще лет 5 — 7 назад, наследие его футбольной карьеры. Но он выше, тяжелее, и до его челюсти не так просто дотянуться.

Причина номер три. В последний раз, когда я был уверен, что соперник для Федора представляет собой удобную мишень, он был разбит за два раунда Антонио Силвой. Большой и не очень быстрый боец, который не склонен бороться, любит идти удар на удар и использовать преимущество в силе и размерах, уступающий в реакции и боевых рефлексах… Реальность такова, что у Федора Емельяненко, который долгое время был, предположительно, Самым Сильным Человеком на Планете, самым крутым и прочее, больше нет удобных соперников и простых боев. Каждый может стать последим. Каждый соперник опасен. Каждая деталь имеет значение.

ПОБЕДНЫЙ СВИТЕР

Поэтому Bellator перед боем запустил в шутку ролик — «Легенда о свитере Федора Емельяненко». Свитер действительно с ним целую вечность, он носил его или очень похожий, когда 10 лет не проигрывал, и эта игра в ассоциации очень нравится публике. Шутливый тон роликов не должен сбить никого с толку — бой будет настоящим, результат непредсказуем, победитель получает свитер.

После открытой тренировки, коэффициенты сравнялись. Возможно, Федор выглядел слишком хорошо. Или на экспертов произвело впечатление то, что Емельяненко прибыл в США без прежней команды. Прямо сейчас с ним голландец Питер Тейссе, который работал с ним и в прошлом году, но, возможно, получил теперь больше оперативного простора.