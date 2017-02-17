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17 февраля 2017, 0:59 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Емельяненко провел открытую тренировку перед боем с Митрионом

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко провел открытую тренировку перед боем с американцем Мэттом Митрионом в рамках организации Bellator. Видео было опубликовано на YouTube-канале ITRboxing.

Бой с Митрионом пройдет 18 февраля в американском городе Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172. Для Емельяненко это будет 42-й выход на ринг. Всего в своей карьере он одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

По контракту с Bellator Емельяненко обязан провести два боя. В соглашении есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний россиянин заявил о намерении завершить карьеру после окончания контракта с организацией.
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Российские бойцы ММА ставят на победу Федора Емельяненко

Российские бойцы ММА ставят на победу Федора Емельяненко

18 февраля в калифорнийском городе Сан-Хосе состоится дебютный поединок легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко в американском промоушене Bellator. Соперником нашего спортсмена станет 38-летний американец Мэтт Митрион. Перед знаковым боем корреспондент «Известий пообщался с ведущими российскими бойцами ММА и попросил их оценить шансы Последнего Императора в предстоящем поединке.
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