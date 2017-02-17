Емельяненко провел открытую тренировку перед боем с Митрионом
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко провел открытую тренировку перед боем с американцем Мэттом Митрионом в рамках организации Bellator. Видео было опубликовано на
YouTube-канале ITRboxing.
Бой с Митрионом пройдет 18 февраля в американском городе
По контракту с Bellator Емельяненко обязан провести два боя. В соглашении есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний россиянин заявил о намерении завершить карьеру после окончания контракта с организацией.
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