Емельяненко провел открытую тренировку перед боем с Митрионом

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Бой с Митрионом пройдет 18 февраля в американском городе Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172. Для Емельяненко это будет 42-й выход на ринг. Всего в своей карьере он одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

По контракту с Bellator Емельяненко обязан провести два боя. В соглашении есть опция третьего поединка по взаимному согласию сторон. 14 февраля 40-летний россиянин заявил о намерении завершить карьеру после окончания контракта с организацией.

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