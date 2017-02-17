Российские бойцы ММА ставят на победу Федора Емельяненко

Чемпион Bellator Виталий Минаков признался, что не сомневается в успехе Федора и будет за него болеть.

— Я вырос на боях Емельяненко, — сказал «Известиям» Виталий Минаков. — Этот человек был и остается для меня легендой. На его боях воспитано не одно поколение бойцов. Человек более пяти лет оставался непобежденным в ММА, никто даже близко не мог подойти к нему по уровню. Свой крайний бой я провел на одном турнире с Федором. Я лично видел, насколько это сильный, мощный и неуступчивый боец. Bellator — одна из сильнейших мировых лиг по боям без правил, где собраны сильные и опасные соперники. Я думаю, что в бою с Митрионом Емельяненко покажет себя, свою универсальность, продемонстрирует яркий и красочный бой и непременно завоюет победу. Буду болеть и переживать за Федора. Желаю ему удачи.

Еще один российский представитель промоушена Bellator, экс-чемпион этой организации Александр Шлеменко согласен со своим коллегой. Боец считает, что Последнему Императору по силам дебютировать в новом для себя промоушене яркой и красочной победой.

— Я уже говорил, что Емельяненко по определению фаворит в любом бою и в любом промоушене, — заявил Александр Шлеменко. — Будь то UFC, Bellator или другая организация. Сегодня Федор может победить любого тяжеловеса в мире — у этого человека колоссальный опыт и трудолюбие. В поединке с Митрионом я отдаю преимущество Федору. Но не нужно списывать со счетов и Мэтта. Это довольно опасный соперник с могучим ударом, к нему надо подойти с должным настроем. Я очень надеюсь, что дебют Федора в Bellator будет удачным и он проведет все свои бои на высоком и достойном уровне.

Оба бойца настроены достаточно решительно и уверены в своих силах. 38-летний американец Мэтт Митрион ранее заявлял «Известиям, что намерен нокаутировать российского тяжеловеса. Федор в отличие от своего соперника не стал делать громких заявлений — все фанаты Емельяненко давно привыкли, что немногословный боец доказывает свое превосходство не словом, а делом.

Федор Емельяненко — один из самых знаменитых бойцов ММА за всю его историю. Долгие годы он доминировал в боях без правил, сохраняя титул лучшего тяжеловеса мира. С 2000 по 2010 год никому не удалось победить Последнего Императора. За это время им были повержены такие легендарные бойцы, как Сэмми Шилт, Антонио Родриго Ногейра, Марк Коулман, Мирко Филиппович и Андрей Орловский. Всего на счету чемпиона 41 бой в ММА, в 36 из которых он одержал победу.

Мэтт Митрион с малых лет играл в американский футбол и даже успел сыграть два сезона в сильнейшей американской лиге NFL. В 2009 году Мэтт решил сменить вид спорта и уже спустя год подписал профессиональный контракт с промоушеном UFC. Таким образом, Митрион является одним из немногих единоборцев, начавших карьеру сразу в лучшей организации мира. Семь лет выступлений в UFC можно назвать для американского тяжеловеса вполне удачными. За это время Митрион одержал знаковые победы над Дерриком Льюисом, Кимбо Слайсом, Шоном Джорданом и Габриеле Гонзага.

Поединок в американском промоушене станет для Емельяненко дебютным в этой бойцовской организации. Россиянин подписал контракт с Bellator на четыре поединка в декабре 2016 года. По признанию самого Емельяненко, у него были предложения от всех крупных мировых промоушенов, в том числе и от UFC, но его выбор пал именно на Bellator, так как эта организация предложила Федору лучшие для него условия.