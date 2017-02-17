Дана Уайт: Макгрегор в декретном отпуске, поэтому боя пока не будет
Президент UFC Дана Уайт отметил, что чемпион организации Конор Макгрегор не вернется к боям до лета этого года. Ранее ирландец взял паузу в своей карьере
из-за беременности своей девушки, но затем заявил о желании выйти на боксерский ринг против Флойда Мейуэзера. Это не позволяет ему сделать контракт с UFC, где он должен провести еще четыре поединка.
— Я думаю, тут нечего обсуждать, — приводит Daily Star слова Уайта. — Сейчас Макгрегор в дикретном отпуске. Мы можем предложить ему бой, когда его девушка родит.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter