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17 февраля 2017, 0:24 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Дана Уайт: Макгрегор в декретном отпуске, поэтому боя пока не будет

Президент UFC Дана Уайт отметил, что чемпион организации Конор Макгрегор не вернется к боям до лета этого года. Ранее ирландец взял паузу в своей карьере из-за беременности своей девушки, но затем заявил о желании выйти на боксерский ринг против Флойда Мейуэзера. Это не позволяет ему сделать контракт с UFC, где он должен провести еще четыре поединка.

— Я думаю, тут нечего обсуждать, — приводит Daily Star слова Уайта. — Сейчас Макгрегор в дикретном отпуске. Мы можем предложить ему бой, когда его девушка родит.
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