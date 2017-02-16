Брансон намерен подать апелляцию на решение судей в бою против Силвы
Боец MMA Дерек Брансон выразил желание подать апелляцию на результат боя против Андерсона Силвы на турнире UFC 208.
«Он не мог выиграть тот бой. Судьи просто трепетали, чтобы он ни делал. Как сказал комментатор во время трансляции, толпа просто сходила по нему с ума. Это сумасшествие. Первый раунд — 39:8. Я попал 39 раз. Он — 8. В третьем раунде я опережал его 31:18. В первом и третьем раундах у меня были тейкдауны. Скажите, кто выиграл бой?» — приводит слова Брансона Bloody Elbow.
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