Брансон намерен подать апелляцию на решение судей в бою против Силвы

«Он не мог выиграть тот бой. Судьи просто трепетали, чтобы он ни делал. Как сказал комментатор во время трансляции, толпа просто сходила по нему с ума. Это сумасшествие. Первый раунд — 39:8. Я попал 39 раз. Он — 8. В третьем раунде я опережал его 31:18. В первом и третьем раундах у меня были тейкдауны. Скажите, кто выиграл бой?» — приводит слова Брансона Bloody Elbow.