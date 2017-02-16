Макгрегор провел переговоры с Атлетической комиссией Невады по проведению боя с Мэйуэзером
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор провел переговоры с Атлетической комиссией американского штата Невада по вопросу проведения боксерского боя с американцем Флойдом
Мэйуэзером-младшим. Об этом сообщает портал World boxing news.
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Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в
В понедельник ирландское издание The Irish Sun сообщило, что стороны согласовали условия контракта, однако позже американец опроверг этот факт.
Ранее Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал $100 млн.
Глава UFC Дана Уайт сначала предложил Макгрегору и Мэйуэзеру по $25 млн за бой, а, получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.
На счету 28-летнего ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
39-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.
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