Федор Емельяненко заявил, что популярность очень утомляет его

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40-летний российский боец готовится к поединку с американцем Мэттом Митрином, который пройдет в рамках турнира организации Bellator 18 февраля в Сан-Хосе. Емельяненко провел открытую тренировку, после которой ответил на вопросы журналистов.

«Я видел бои Митриона и присутствовал на его поединке в Англии в июле (Митрион нокаутировал англичанина Оли Томпсона во втором раунде — прим. ТАСС). Я согласился, когда он предложил мне поединок. Мэтт Митрион — очень хороший боец, хороший ударник, он очень быстро наносит удары руками», — сказал Емельяненко.

Один из журналистов спросил россиянина, что значит для него звание величайшего бойца, на что Емельяненко скромно заметил: «Популярность мне очень утомительна, напрягает.».

Российский спортсмен также отметил, что чувствует себя хорошо перед поединком с Митрионом. «Я являюсь представителем своей страны, какая еще может быть мотивация, — ответил Емельяненко на вопрос о причинах продолжения карьеры. — За мной идут молодые ребята, которые также хотят представлять свою Родину и хотят добиться результатов, и которых вы скоро увидите. Работая с молодежью, я понимаю, что не уступаю в скорости, физической подготовке и выносливости, чувствую себя хорошо».

В общей сложности Емельяненко провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача). На счету 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений. В ноябре было объявлено, что 40-летний россиянин заключил контракт с Bellator на несколько поединков.