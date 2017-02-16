Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28792258/
16 февраля 2017, 9:26 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко заявил, что популярность очень утомляет его

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко после открытой тренировки в американском Сан-Хосе рассказал, что популярность очень утомляет его, а также высоко оценил ударные навыки предстоящего соперника Мэтта Митриона. Слова спортсмена приводит портал Mmafighting.

Российский спортсмен также отметил что чувствует себя хорошо перед поединком с американцем <span class=error>Мэттом</span> <span class=error>Митрионом</span> который состоится 18 февраля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

40-летний российский боец готовится к поединку с американцем Мэттом Митрином, который пройдет в рамках турнира организации Bellator 18 февраля в Сан-Хосе. Емельяненко провел открытую тренировку, после которой ответил на вопросы журналистов.

«Я видел бои Митриона и присутствовал на его поединке в Англии в июле (Митрион нокаутировал англичанина Оли Томпсона во втором раунде — прим. ТАСС). Я согласился, когда он предложил мне поединок. Мэтт Митрион — очень хороший боец, хороший ударник, он очень быстро наносит удары руками», — сказал Емельяненко.

Один из журналистов спросил россиянина, что значит для него звание величайшего бойца, на что Емельяненко скромно заметил: «Популярность мне очень утомительна, напрягает.».

Российский спортсмен также отметил, что чувствует себя хорошо перед поединком с Митрионом. «Я являюсь представителем своей страны, какая еще может быть мотивация, — ответил Емельяненко на вопрос о причинах продолжения карьеры. — За мной идут молодые ребята, которые также хотят представлять свою Родину и хотят добиться результатов, и которых вы скоро увидите. Работая с молодежью, я понимаю, что не уступаю в скорости, физической подготовке и выносливости, чувствую себя хорошо».

В общей сложности Емельяненко провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача). На счету 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений. В ноябре было объявлено, что 40-летний россиянин заключил контракт с Bellator на несколько поединков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Федор Емельяненко провел открытую тренировку в Сан-Хосе накануне боя с Митрионом

Федор Емельяненко провел открытую тренировку в Сан-Хосе накануне боя с Митрионом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко провел открытую тренировку в американском Сан-Хосе перед поединком в рамках турнира Bellator. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Еще 7 новостей  Все новости
16 февраля

Федор Емельяненко заявил, что популярность очень утомляет его

Анчелотти: "Бавария" показала фантастический футбол в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Яромир Ягр стал вторым хоккеистом в истории, набравшим 1900 очков в НХЛ