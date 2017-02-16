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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28791869/
16 февраля 2017, 9:06 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко провел открытую тренировку в Сан-Хосе накануне боя с Митрионом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко провел открытую тренировку в американском Сан-Хосе перед поединком в рамках турнира Bellator. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Поединок Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом состоится в <nobr>Сан-Хосе</nobr> в ночь на воскресенье. Увеличить
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Открытая тренировка прошла в рамках подготовки россиянина к поединку против американца Мэтта Митриона, который состоится в ночь на воскресенье.

14 июля 2015 года Емельяненко объявил о возобновлении карьеры. 31 декабря прошлого года в Сайтаме (Япония) он одержал победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а 17 июня 2016 года в Санкт-Петербурге выиграл поединок у бразильца Фабио Мальдонадо. В общей сложности Емельяненко провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача).

На счету 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений.
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Новости Единоборств

Федор Емельяненко заявил, что популярность очень утомляет его

Федор Емельяненко заявил, что популярность очень утомляет его

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко после открытой тренировки в американском Сан-Хосе рассказал, что популярность очень утомляет его, а также высоко оценил ударные навыки предстоящего соперника Мэтта Митриона. Слова спортсмена приводит портал Mmafighting.
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16 февраля

Федор Емельяненко заявил, что популярность очень утомляет его

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