Федор Емельяненко провел открытую тренировку в Сан-Хосе накануне боя с Митрионом
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко провел открытую тренировку в американском
Сан-Хосе перед поединком в рамках турнира Bellator. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Открытая тренировка прошла в рамках подготовки россиянина к поединку против американца Мэтта Митриона, который состоится в ночь на воскресенье.
14 июля 2015 года Емельяненко объявил о возобновлении карьеры. 31 декабря прошлого года в Сайтаме (Япония) он одержал победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а 17 июня 2016 года в
На счету 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter