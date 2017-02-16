Федор Емельяненко провел открытую тренировку в Сан-Хосе накануне боя с Митрионом

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Открытая тренировка прошла в рамках подготовки россиянина к поединку против американца Мэтта Митриона, который состоится в ночь на воскресенье.

14 июля 2015 года Емельяненко объявил о возобновлении карьеры. 31 декабря прошлого года в Сайтаме (Япония) он одержал победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а 17 июня 2016 года в Санкт-Петербурге выиграл поединок у бразильца Фабио Мальдонадо. В общей сложности Емельяненко провел в MMA 40 поединков (35 побед, четыре поражения, один бой был остановлен по решению врача).

На счету 38-летнего Митриона 16 поединков в ММА, в которых он одержал 11 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений.