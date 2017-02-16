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16 февраля 2017, 1:16 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Холм подала апелляцию на результат боя с де Рандами

Бывшая чемпионка UFC в легчайшей категории Холли Холм подала апелляцию на своё поражение от Жермейн де Рандами. Также она подала жалобу на действия рефери Тодда Андерсона в этом поединке.

Холм недовольна тем, что де Рандами дважды — после второго и третьего раундов — наносила ей удары после гонга, а Андерсон не предотвратил этого и не снял с де Рандами баллы в наказание. После окончания второго раунда де Рандами нанесла Холм два удара, которые потрясли её. После третьего раунда она провела ещё один удар, сообщает MMA Fighting. Схватка завершилась победой де Рандами единогласным решением судей с преимуществом в один балл.
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