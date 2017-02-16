Виталий Минаков: Бой с Линдерманом — серьезный риск для меня
Встреча российского тяжеловеса Виталия Минакова и американца Ди Джея Линдермана станет главным поединком турнира по боям без правил Fight Night Global 59. Незадолго до боя, который состоится 23 февраля в подмосковных Химках, корреспондент «Известий» Азамат Бостанов встретился со знаменитым бойцом MMA и расспросил его о подготовке к поединку.
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— Виталий, вы не выступали больше восьми месяцев. Столь длительная пауза не выбивает из колеи?
— Я активно поддерживал форму, постоянно тренировался. Так что нельзя сказать, что это время я находился в простое. С другой стороны, поединки, безусловно, помогают настроиться эмоционально — не стоит недооценивать их важность.
— Вам предстоит бой с Ди Джеем Линдерманом. Уже успели изучить соперника?
— Безусловно. Я смотрел все его поединки. Он только недавно начал выступать в тяжелом весе — до этого он выходил на ринг в полутяжелой весовой категории, но там абсолютно другой стиль ведения боя. Линдерман очень неуступчивый парень. Не могу сказать, что он яркий боец и обладает
— Был вариант найти более именитого соперника?
— На сегодняшний день рынок тяжеловесов очень узок. Подавляющее большинство спортсменов выступают в ведущих мировых организациях и ограничены контрактными обязательствами, не дающими права проводить бои в других промоушенах. Так что можно сказать, что Линдерман — достойный вариант среди доступных оппонентов.
— Как обстоят ваши дела с Bellator? Вы всё еще ведете переговоры с этим промоушеном?
— Это достаточно тяжелая тема. Во время обсуждения деталей контракта мы то продвигались вперед, то снова делали шаг назад. Я провел в Bellator пять поединков, успев завоевать пояс чемпиона организации и защитить его. Разумеется, я хотел пересмотреть условия соглашения — на тот момент у меня был контракт новичка и порой доходило до абсурда, когда мои соперники за поражение в поединке зарабатывали гораздо больше, чем я за победу. А я уже не в том возрасте — нужно зарабатывать деньги и обеспечивать семью. Перед Новым годом между мной и руководителем промоушена Скоттом Кокером состоялся разговор, во время которого были согласованы обоюдовыгодные условия. Однако после этого пошли разговоры о моем уходе в UFC, что серьезно ухудшило наши взаимоотношения. Но на сегодня мы уже провели ряд продуктивных встреч, и я надеюсь, что скоро сможем порадовать фанатов ММА хорошими новостями.
Справка «Известий»
Виталий Минаков — четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта по дзюдо. Свой первый бой в ММА Виталий провел 4 апреля 2010 года против Руслана Кабдуллина. На пятой минуте поединка соперник Минакова сдался. За время выступлений в ММА российский чемпион одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения. Девять раз тяжеловес нокаутировал своих соперников, семь раз вынуждал их сдаться и лишь дважды победитель боя определялся решением судей.
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