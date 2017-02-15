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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28780355/
15 февраля 2017, 11:08 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Немков: Федор Емельяненко хорошо готов и досрочно победит Мэтта Митриона в США

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованный мастер смешанных единоборств россиянин Федор Емельяненко одержит досрочную победу над американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 172 в США, россиянину предпочтительнее вести борьбу в партере, заявил агентству «Р-Спорт» спарринг-партнер спортсмена двукратный чемпион мира по боевому самбо Вадим Немков.

Поединок Емельяненко — Митрион состоится 18 февраля в Сан-Хосе. Россиянин в предыдущем бою в июне 2016 года в Санкт-Петербурге выиграл раздельным решением судей у бразильца Фабио Мальдонадо. Экс-игрок в американский футбол Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 11 побед при пяти поражениях. Немков входит в команду Емельяненко Fedor Team и помогал спортсмену готовиться к предстоящему матчу на тренировочном сборе в Старом Осколе.

«Мы работали с Федором в спаррингах примерно на протяжении двух недель, почти каждый день, — сказал в телефонном разговоре Немков. — Он так же быстр, у него по-прежнему хорошие скорость и реакция, и сила удара тоже присутствует. И если он попадает, то попадает жестко. Федор сейчас находится в хорошей форме. Бой будет тяжелый, я видел пару боев Митриона, соперник очень серьезный — и сам бьет, но и пропускает. Федор, думаю, победит. И победит досрочно. Если он сумеет перевести американца в партер, то проблем будет меньше».

Собеседник агентства считает, что Емельяненко готов к различным вариантам сценария поединка.

«Думаю, что Федор удивлять не будет — будет работать так, как и положено действовать с левшой, закручивая его в правую сторону, — продолжил спортсмен. — И будет руками и ногами разбивать соперника. Бой, видимо, будет проходить в стойке. А если в партере, то там американец пропускает и болевые приемы, и удушающие. В стойке будет тяжелее, у Митриона очень сильный удар, лаки-панч».
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