Немков: Федор Емельяненко хорошо готов и досрочно победит Мэтта Митриона в США

Поединок Емельяненко — Митрион состоится 18 февраля в Сан-Хосе. Россиянин в предыдущем бою в июне 2016 года в Санкт-Петербурге выиграл раздельным решением судей у бразильца Фабио Мальдонадо. Экс-игрок в американский футбол Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 11 побед при пяти поражениях. Немков входит в команду Емельяненко Fedor Team и помогал спортсмену готовиться к предстоящему матчу на тренировочном сборе в Старом Осколе.

«Мы работали с Федором в спаррингах примерно на протяжении двух недель, почти каждый день, — сказал в телефонном разговоре Немков. — Он так же быстр, у него по-прежнему хорошие скорость и реакция, и сила удара тоже присутствует. И если он попадает, то попадает жестко. Федор сейчас находится в хорошей форме. Бой будет тяжелый, я видел пару боев Митриона, соперник очень серьезный — и сам бьет, но и пропускает. Федор, думаю, победит. И победит досрочно. Если он сумеет перевести американца в партер, то проблем будет меньше».

Собеседник агентства считает, что Емельяненко готов к различным вариантам сценария поединка.

«Думаю, что Федор удивлять не будет — будет работать так, как и положено действовать с левшой, закручивая его в правую сторону, — продолжил спортсмен. — И будет руками и ногами разбивать соперника. Бой, видимо, будет проходить в стойке. А если в партере, то там американец пропускает и болевые приемы, и удушающие. В стойке будет тяжелее, у Митриона очень сильный удар, лаки-панч».