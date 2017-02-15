Немков: Федор Емельяненко хорошо готов и досрочно победит Мэтта Митриона в США
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованный мастер смешанных единоборств россиянин Федор Емельяненко одержит досрочную победу над американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 172 в США, россиянину предпочтительнее вести борьбу в партере, заявил агентству «Р-Спорт» спарринг-партнер спортсмена двукратный чемпион мира по боевому самбо Вадим Немков.
Поединок Емельяненко — Митрион состоится 18 февраля в
«Мы работали с Федором в спаррингах примерно на протяжении двух недель, почти каждый день, — сказал в телефонном разговоре Немков. — Он так же быстр, у него
Собеседник агентства считает, что Емельяненко готов к различным вариантам сценария поединка.
«Думаю, что Федор удивлять не будет — будет работать так, как и положено действовать с левшой, закручивая его в правую сторону, — продолжил спортсмен. — И будет руками и ногами разбивать соперника. Бой, видимо, будет проходить в стойке. А если в партере, то там американец пропускает и болевые приемы, и удушающие. В стойке будет тяжелее, у Митриона очень сильный удар, лаки-панч».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter