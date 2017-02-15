Бывший чемпион UFC Брок Леснар завершил карьеру в ММА после провала допинг-теста

В декабре прошлого года было объявлено, что 39-летний боец сдал положительный допинг-тест перед турниром UFC 200, который прошел 9 июля. За это он был дисквалифицирован на один год, а позднее UFC объявил об увольнении ряда бойцов, среди которых был и Леснар. Издание отмечает, что теперь Леснар сосредоточится на карьере рестлера и выступлениях в рамках крупнейшей компании, занимающейся организацией и проведением соревнований по рестлингу, World Wrestling Entertainment (WWE).

В рамках смешанных единоборств американец провел восемь поединков, одержав победы в шести из них. Последний бой в ММА он провел против голландца Алистера Оверима в декабре 2011 года, потерпев поражение техническим нокаутом.