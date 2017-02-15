Бывший чемпион UFC Брок Леснар завершил карьеру в ММА после провала допинг-теста
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Брок Леснар завершил карьеру в смешанных единоборствах после годичной дисквалификации за допинг. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на представителя спортсмена.
В декабре прошлого года было объявлено, что 39-летний боец сдал положительный
В рамках смешанных единоборств американец провел восемь поединков, одержав победы в шести из них. Последний бой в ММА он провел против голландца Алистера Оверима в декабре 2011 года, потерпев поражение техническим нокаутом.
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