На M-1 Challenge 75 сразятся Самсонидзе и Местоев
На турнире M-1 Challenge 75 (12+), который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия), 2−0 сразится с Абубакаром Местоевым (Республика Ингушетия), 3−0.
Самсонидзе является чемпионом Германии по грэпплингу и все свои победы в смешанных единоборствах, как в любителях, так и в профессионалах, он одержал за счет болевых и удушающих приемов. Все его противники сдавались на первых же минутах.
Местоев является двукратным чемпионом России и
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