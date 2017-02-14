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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28772905/
14 февраля 2017, 17:44 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

На M-1 Challenge 75 сразятся Самсонидзе и Местоев

На турнире M-1 Challenge 75 (12+), который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия), 2−0 сразится с Абубакаром Местоевым (Республика Ингушетия), 3−0.

Самсонидзе является чемпионом Германии по грэпплингу и все свои победы в смешанных единоборствах, как в любителях, так и в профессионалах, он одержал за счет болевых и удушающих приемов. Все его противники сдавались на первых же минутах.

Местоев является двукратным чемпионом России и вице-чемпионом Европы по каратэ, чемпионом СКФО по смешанным боевым единоборствам и панкратиону, а также чемпионом Республики Ингушетия по грэпплингу. В профессиональном MMA он одержал победу на турнире Road To M-1 Battle in Nazran 4, на турнире M-1 Challenge 52 одолел Марата Тохтамышева по решению судей, а на M-1 Challenge 69 всего за минуту и десять секунд нокаутировал украинского бойца Сергея Астапова.
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