На M-1 Challenge 75 сразятся Самсонидзе и Местоев

Самсонидзе является чемпионом Германии по грэпплингу и все свои победы в смешанных единоборствах, как в любителях, так и в профессионалах, он одержал за счет болевых и удушающих приемов. Все его противники сдавались на первых же минутах.

Местоев является двукратным чемпионом России и вице-чемпионом Европы по каратэ, чемпионом СКФО по смешанным боевым единоборствам и панкратиону, а также чемпионом Республики Ингушетия по грэпплингу. В профессиональном MMA он одержал победу на турнире Road To M-1 Battle in Nazran 4, на турнире M-1 Challenge 52 одолел Марата Тохтамышева по решению судей, а на M-1 Challenge 69 всего за минуту и десять секунд нокаутировал украинского бойца Сергея Астапова.