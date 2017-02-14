Американцы проводят Емельяненко из спорта

Статья на mmamania.com «Федор Емельяненко объяснил, почему решил подписать контракт с Bellator, а не с UFC» заинтересовала всех вовсе не вынесенным в заголовок вопросом. Даже если авторы выведали бы, на сколько десятков тысяч долларов меньше предложил бойцу UFC в ходе переговоров, едва ли это вызвало бы в России такой резонанс, как ясность, которую обозначил в статье Емельяненко относительно своего будущего. Знаменитый российский боец планирует поставить точку в своей карьере одновременно с последним боем под эгидой Bellator. Это означает, что через несколько боев Федор скажет большому спорту «прощай» — на этот раз окончательное?

— Я бы хотел завершить мою карьеру под эгидой Bellator, отработать свой контракт, — сказал Емельяненко. — Отношения с людьми имеют для меня очень важное значение. Я высоко ценю наши отношения со Скоттом (Кокером, президентом организации). Поэтому я бы хотел завершить свою карьеру в Bellator.

Федор заявил, что предложение от промоушна было хорошим, помимо финансового момента и других «разных мелочей», которые устроили Емельяненко, был и тот факт, что Bellator вслед за ним самим пригласил и его команду — парней из FedorTeam, которых он тренирует и которые помогают ему самому готовиться к поединкам. И это для Емельяненко, который вернулся в том числе для того, чтобы помочь молодому поколению российских бойцов, тоже было существенно. Но почему же звезда сделала заявление именно сейчас, и почему хочет уйти под эгидой своего нынешнего промоушна? Какие проводы сможет организовать ему Bellator?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQZ-I0dAUZz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Федор Емельяненко посетил национальный заповедник Мюир Вудс в Калифорнии. #FedorTeam #Емельяненко #Федор #California #training #секвойя #muirwoods</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FedorTeam (@fedorteamofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-12T09:02:32+00:00">Фев 12 2017 в 1:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВЕРНУЛСЯ И СНОВА УХОДИТ?

Свою карьеру Емельяненко возобновил в 2015 году после трехлетнего перерыва. Он в один день сложил с себя полномочия советника министра спорта РФ и объявил о своем возвращении в октагон, сменил галстук на спортивный костюм, вернулся в привычный жизненный ритм. С тех пор он провел два боя, победив техническим нокаутом индийского бойца Джайдипа Сингха, а затем в непростом бою решением судей одолев бразильца Фабио Мальдонадо. Серьезный экзамен впереди — 19 февраля рано утром по московскому времени он выйдет против американца Мэтта Митриона, который десять из своих одиннадцати побед одержал нокаутом.

Это будет первый бой новой эры Емельяненко под эгидой Bellator, контракт с промоушном рассчитан на четыре боя, включая возможность проведения титульного поединка. Это означает, что, несмотря на то, что разговоры об окончании карьеры есть уже сегодня, россиянин будет оставаться действующим спортсменом и выступать еще почти два года. Давайте прикинем — два боя в 2017-м, включая поединок с Митрионом, два — в следующем году. Это вовсе не так мало, с учетом того, что в сентябре Последнему императору исполнится 41.

Конечно, бойцы тяжелых весов раскрываются позднее, но возраст в любом случае дает о себе знать. Бесспорно и то, что свое состояние никто не оценит лучше самого Федора, и здесь важно правильно рассчитать свои силы. К тому же, боец уже уходил, а это значит, что, вернувшись, он оценивает ситуацию гораздо более тщательно, и новое решение о завершении карьеры, очевидно, уже окончательное, должно быть предельно взвешенным.

Почему все-таки он объявил об этом перед первым боем, а не, к примеру, после третьего, анонсируя подготовку к своей заключительной битве? В этом тоже есть своя логика — каждый из четырех оставшихся боев Федора будет событием с большой буквы. Интрига будет и в случае, если он снова поднимется на самую вершину и завоюет титул, и в том, если он где-то оступится, и будет пытаться завершить карьеру на красивой ноте.

МОЖЕТ, ЕЩЕ ОСТАНЕТСЯ?

За два года многое может измениться. Даже с учетом того, что Емельяненко завершит карьеру не завтра и отработает контракт с Bellator до конца, определенно существует расклад, при котором он все же передумает и еще хотя бы раз проведет бой. И это возможно в том случае, если Федор возьмет верх над Митрионом и завоюет титул в тяжелом весе. Триумфальное возвращение легендарного россиянина не останется незамеченным, и не исключено, что у ряда промоушнов тут же появятся деньги на то, чтобы сделать многообещающие предложения чемпиону. Не стоит гадать, каков будет ответ Федора, главное — возможности, а решение, конечно, принимать будет сам боец совместно со своей командой.

Равно как возможно желание спортсмена провести еще бой или два «сверху» контракта с Bellator и в случае, если все в предстоящие четыре боя сложится не так успешно. Конечно, при таком раскладе рассчитывать на очереди с новыми выгодными контрактами не придется. Однако, чтобы уйти из спорта достойно и красиво, как и подобает Императору, Федор может подписать и соглашение на единственный поединок.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQUbohdAgGQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Федор Емельяненко сегодня прилетел в США. Здесь пройдет последний этап подготовки к бою. #FedorTeam #Bellatormma #Емельяненко #Федор #USA #мма #18feb</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FedorTeam (@fedorteamofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-10T05:24:49+00:00">Фев 9 2017 в 9:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРОЩАЛЬНЫЙ БОЙ — В РОССИИ?

Емельяненко не устает отмечать, что свои победы он добывает во славу России. Но существует ли возможность, при которой он проведет свой финальный бой в карьере на родине? Если взять за основу его сегодняшнее заявление, то способ уйти под рукоплескания переполненной домашней арены в присутствии первых лиц существует только один — Bellator захочет приехать со своим шоу в Россию. Да хоть специально под прощальную гастроль Емельяненко. К тому же, в файткард можно будет заявить и еще нескольких россиян, благо, они уже подписаны, да и публике они будут небезразличны.