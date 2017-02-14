Федор Емельяненко объявил о проведении первого в истории первенства мира по ММА

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Соревнования пройдут в Ярославле в КСК «Вознесенский».

— Теперь у победителей Первенства мира появилась возможность защищать честь нашей страны на международном уровне, — сказал президент Союза ММА России Федор Емельяненко. — Первенство мира пройдет 23—24 февраля в Ярославле. Приятно, что первый турнир такого уровня среди юниоров примет наша страна. Это очень важный этап в спортивной карьере каждого участника и хорошая возможность проверить свои силы, навыки и умения. Я уверен, что у нашей молодежной сборной есть все шансы завоевать медали на этом турнире.

Первенство пройдет в соответствии с требованиями и правилами Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA). Соревнования в личном зачете в 9 весовых категориях: до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 61.2 кг, до 65,8 кг, до 70,3 кг, до 77,1 кг, до 84 кг, до 94 кг, с подведением командного зачета среди стран-участниц.

На сегодняшний момент заявки на участие в предстоящем первенстве мира подали около 15 стран. В составе юношеской сборной России официально заявлены: до 48 кг — Ибрагимов Загирхан (Москва), до 52 кг — Сатиев Руслан (Москва), до 57 кг — Сатиев Имран (Москва), до 61.2 кг — Алиев Джамалудин (ХМАО), до 65.8 кг — Юсупов Абас (Московская обл.), до 70.3 кг — Хахулмагомедов Магомедрасул (Московская обл.), до 77.1 кг — Трофимов Алексей (Иркутская обл.), до 84 кг. — Иващенко Илья (Омская обл.), до 93 кг — Глазков Игорь (Красноярский край). Тренерский состав сборной России: Геннадий Капшай, Андрей Терентьев, Владимир Осия, Николай Елесин.