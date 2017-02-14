The Irish Sun: Макгрегор и Мэйуэзер согласовали контракт на бой

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В январе в СМИ появилась информация, что Мэйуэзер предложил Макгрегору $15 млн за организацию боя. Позднее Дэйна Уайт, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в рамках которого выступает Макгрегор, предложил обоим бойцам по $25 млн, однако американец не воспринял это всерьез, назвав Уайта шутником. Позднее Уайт сообщил, что Макгрегор не сможет провести бой с Мэйуэзером до тех пор, пока не истечет контракт ирландца с UFC.

Отмечается, что представители 28-летнего ирландца и 39-летнего американца согласовали все финансовые детали сделки, которая оценивается как «многомиллионная». Издание сообщает, что официально о заключении соглашения должно быть объявлено в течении двух недель.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.