Кайсар Саулебаев: В ММА попал по блату

Однако спортсмена Кайсара Саулебаева больше знают за океаном, чем в родной стране. Оно и неудивительно, если учесть, что проживает боец в настоящее время в США.



Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил познакомить отечественных любителей единоборств с этим 31-летним файтером, являющимся по месту своей основной работы медицинским аудитором, задав ему несколько вопросов.



— Это ведь был Ваш дебютный бой в промоушене KOTC (King of the Cage)? Как удалось попасть на этот уровень?

— Да, это мой дебютный поединок в ММА. Один из моих тренеров, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, по совместительству является давним приятелем основного промоутера KOTC. И когда было объявлено, что Рино будет принимать у себя февральский кард, Алан, промоутер, связался с моим тренером по поводу предоставления, по-моему, четырех местных бойцов в разных весовых категориях. Зная мою тягу ко всякого рода соревнованиям, тренер тут же предложил мне бой. Я согласился. Соперник был подобран в весе до 65 кг, он был известен еще в начале декабря. Тогда же и начался наш подготовительный лагерь. То есть, в принципе, попал я в ММА по блату (Смеется).



— Расскажите про победный поединок, пожалуйста. Как он проходил?

— Перед самим поединком произошло несколько неприятных инцидентов: во-первых, мой соперник без объяснения причины снялся с боя в день взвешивания. Об этом меня оповестили за час до самой процедуры. Попросили все-таки пройти взвешивание и показать официальный вес. Я уложился в 65 кг. Сильно разозлился, так как очень много времени и сил потратил на подготовку и сгонку веса. Промоутеры уверили, что бой состоится, так или иначе. К их чести будет сказано, что соперника мне подобрали в тот же вечер. Правда, — из более высокой по весу категории. У него этот бой также был дебютным. Мой оппонент показал на весах 70,5 кг. Я бой принял, так как был очень серьезно настроен на дебют; во-вторых, двое спортсменов в день боя попали в автомобильную аварию и, получив серьезные травмы, не смогли выступить. Им в спешке начали искать замену.



— Соперник создал много проблем? Насколько он был неудобным для Вас?

— Разницу в весе я не почувствовал. Соперник оказался базовым вольником, поэтому, скорее, я был для него неудобным, нежели он для меня. Стратегия была очень проста: перекрыть дистанцию с минимальным уроном, провести бросок и работать в партере. Задача была выполнена на 80% — соперника удалось переводить на настил в каждом раунде. Немного непривычно было работать в перчатках — очень туго были замотаны руки, это несколько мешало работе. Победил единогласным решением. Хотя заходил на различные приемы, по-моему, шесть раз, но ни один закончить так и не удалось. Соперник защищался хорошо.



— Вы, как я понимаю, специализируетесь на бразильском джиу-джитсу? Насколько спортсмены этого вида единоборств адаптированы к поединкам в ММА?

— Бразильский джиу-джитсу — это один из фундаментальных аспектов ММА. Конкретно в нашем поединке все решила разница в уровне джитсу. Выходя на бой, я собирался продемонстрировать эффективность бразильского джиу-джитсу в ММА на сегодняшний день, так как ходит много разговоров о том, что на нынешнем витке развития смешанные единоборства ушли далеко от однобокого развития в грепплинге. Когда видео боя будет доступно, можно будет посмотреть, кто прав (Улыбается). Мне, если честно, самому интересно.



— А почему этого видео до сих пор нет в свободном доступе?

— Будет доступно в течение ближайших нескольких недель на UFC Fight Pass. У KOTC с ними контракт.



— KOTC в настоящий момент является подразделением UFC, получается?

— Получается, что да. Но этого я точно не знаю.



— Этот поединок состоялся в Рино. Вы ведь и живете в этом городе, правильно? Как давно?

— Все верно: в Рино, штат Невада. Живу тут вместе со своей женой и двумя сыновьями (младший родился уже здесь) с августа 2014 года.



— Когда и как вообще переехали в США? Выступления на профессиональном уровне в ММА удастся совмещать с работой в медицине, как полагаете?

— В США мы с женой прилетели 6 июля 2010 года. Как сегодня помню этот день (улыбается): выиграли грин-карту, узнали, как подтвердить медицинский диплом, собрали денег (очень сильно помог отец жены, который впоследствии еще долго помогал нам во всех отношениях в период, пока мы учились, за что ему отдельная благодарность) и полетели. Нью Йорк, Нью Джерси, затем — Невада.

Выступать начал только потому, что тренируюсь каждый день и, в целом, нахожусь на пике своей формы. Если рационально подходить к вопросу распределения времени, то его хватает на все: работа, семья, тренировки и даже выступления.



— Это правда, что Вы — бывший КВНщик?

— В студенчестве выступал за команду медицинского института «Семь лет», даже состоял в авторской группе. Ничего никогда не выигрывали, к сожалению. Но вспоминается это время с теплотой. Сейчас многие товарищи по КВНовскому цеху являются известными личностями в Казахстане: Марат Оралгазин, Рустем Омаров, Абзал Гарифуллин и многие другие. Отличные КВНщики — и просто замечательные люди. Наверное, еще помнят меня (Улыбается).



— Как пришли к занятиям бразильским джиу-джитсу? Каких успехов в этом виде спорта добились?

— Брат Данияр позвонил и сказал, чтобы я начал заниматься. Это было еще в 2010—2011 годах. Спустя два года случайно познакомился со своим будущим первым тренером, он уже окончательно затянул в это дело.



— У кого и где сейчас тренируетесь?

— Тренируюсь в школе Чарльза Грейси в своем Рино, мой старший тренер — Гари Грейт, черный пояс третьего дана. У нас, если не ошибаюсь, на сегодняшний день занимается 21 черный пояс.



— Каковы Ваши ближайшие спортивные планы?

— Планирую выступить по джиу-джитсу на Panamerican 15 марта в Калифорнии, уже зарегистрировался. Затем уже предложили бой в майском карде KOTC, в августе — чемпионат Мира в Вегасе, в ноябре — чемпионат Мира по джиу-джитсу среди профессионалов NO GI в Сан-Франциско. Посмотрим.