Кайсар Саулебаев: В ММА попал по блату
Полку казахстанских бойцов ММА прибыло. В субботу в американском Рино наш земляк Кайсар Саулебаев в рамках турнира KOTC в легком весе (до 70 кг) в трехраундовом поединке взял верх над своим американским соперником Неймоном Тейлором. Все судьи отдали победу казахстанцу единогласно.
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Однако спортсмена Кайсара Саулебаева больше знают за океаном, чем в родной стране. Оно и неудивительно, если учесть, что проживает боец в настоящее время в США.
Корреспондент республиканского
— Это ведь был Ваш дебютный бой в промоушене KOTC (King of the Cage)? Как удалось попасть на этот уровень?
— Да, это мой дебютный поединок в ММА. Один из моих тренеров, черный пояс по бразильскому
— Расскажите про победный поединок, пожалуйста. Как он проходил?
— Перед самим поединком произошло несколько неприятных инцидентов:
— Соперник создал много проблем? Насколько он был неудобным для Вас?
— Разницу в весе я не почувствовал. Соперник оказался базовым вольником, поэтому, скорее, я был для него неудобным, нежели он для меня. Стратегия была очень проста: перекрыть дистанцию с минимальным уроном, провести бросок и работать в партере. Задача была выполнена на 80% — соперника удалось переводить на настил в каждом раунде. Немного непривычно было работать в перчатках — очень туго были замотаны руки, это несколько мешало работе. Победил единогласным решением. Хотя заходил на различные приемы,
— Вы, как я понимаю, специализируетесь на бразильском
— Бразильский
— А почему этого видео до сих пор нет в свободном доступе?
— Будет доступно в течение ближайших нескольких недель на UFC Fight Pass. У KOTC с ними контракт.
— KOTC в настоящий момент является подразделением UFC, получается?
— Получается, что да. Но этого я точно не знаю.
— Этот поединок состоялся в Рино. Вы ведь и живете в этом городе, правильно? Как давно?
— Все верно: в Рино, штат Невада. Живу тут вместе со своей женой и двумя сыновьями (младший родился уже здесь) с августа 2014 года.
— Когда и как вообще переехали в США? Выступления на профессиональном уровне в ММА удастся совмещать с работой в медицине, как полагаете?
— В США мы с женой прилетели 6 июля 2010 года. Как сегодня помню этот день (улыбается): выиграли
Выступать начал только потому, что тренируюсь каждый день и, в целом, нахожусь на пике своей формы. Если рационально подходить к вопросу распределения времени, то его хватает на все: работа, семья, тренировки и даже выступления.
— Это правда, что Вы — бывший КВНщик?
— В студенчестве выступал за команду медицинского института «Семь лет», даже состоял в авторской группе. Ничего никогда не выигрывали, к сожалению. Но вспоминается это время с теплотой. Сейчас многие товарищи по КВНовскому цеху являются известными личностями в Казахстане: Марат Оралгазин, Рустем Омаров, Абзал Гарифуллин и многие другие. Отличные КВНщики — и просто замечательные люди. Наверное, еще помнят меня (Улыбается).
— Как пришли к занятиям бразильским
— Брат Данияр позвонил и сказал, чтобы я начал заниматься. Это было еще в 2010—2011 годах. Спустя два года случайно познакомился со своим будущим первым тренером, он уже окончательно затянул в это дело.
— У кого и где сейчас тренируетесь?
— Тренируюсь в школе Чарльза Грейси в своем Рино, мой старший тренер — Гари Грейт, черный пояс третьего дана. У нас, если не ошибаюсь, на сегодняшний день занимается 21 черный пояс.
— Каковы Ваши ближайшие спортивные планы?
— Планирую выступить по
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