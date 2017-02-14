Федор Емельяненко хочет завершить карьеру после истечения срока контракта с Bellator

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В ноябре было объявлено, что 40-летний россиянин заключил контракт с Bellator на несколько поединков. Следующий бой Емельяненко проведет в рамках этой организации 16 февраля против американца Мэтта Митриона.

«Я хотел бы закончить свою карьеру в Bellator, — сказал Емельяненко. — Хочу работать в соответствии с моим контрактом. Отношения с людьми имеет большое значение для меня, я высоко ценю наши отношения со Скоттом Кокером (глава организации)».