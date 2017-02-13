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13 февраля 2017, 23:12 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Нурмагомедов посчитал свой бой с Фергюсоном главным в истории UFC в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов посчитал свой поединок с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 4 марта, главным в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Слова спортсмена приводит RT.

«Бой с Тони Фергюсоном — один из важнейших в моей карьере и, на мой взгляд, самый главный в истории чемпионата UFC в легкой весовой категории. Наконец-то у меня появилась возможность сразиться за титул временного чемпиона. Я жду этого поединка с большим воодушевлением и давно мечтаю побороться с непобежденным чемпионом UFC в легком весе», — заявил Нурмагомедов, отметив, что не думает о возможном поединке с чемпионом UFC в легкой весовой категории Конором Макгрегором.

«Я об этом не думаю. 4 марта меня ждет серьезный оппонент, поэтому сейчас я думаю только о Тони Фергюсоне и о поясе. Больше ни о чем», — подчеркнул спортсмен.

25 января российский боец рассказал о желании сломать руку и разбить лицо Фергюсону, чтобы научить его уважению. Бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 4 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На турнире UFC 205, прошедшем 12 ноября, россиянин выиграл болевым приемом на руку у Майкла Джонсона, после чего бросил вызов Макгрегору, заявив, что хочет провести бой «с этой цыпочкой».

В активе 32-летнего Фергюсона 22 победы и три поражения в смешанных единоборствах, 28-летний Нурмагомедов выиграл все свои 24 поединка.
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