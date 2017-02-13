Александр Емельяненко проведет 3 боя в WFCA, 1-й может состояться в Грозном

Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо не отбытого в колонии срока. В воскресенье президент клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов сообщил на своей странице в Instagram, что Емельяненко подписал контракт с лигой WFCA.

«Емельяненко по контракту проведет три боя, думаю, что вполне вероятно, что первый бой он может провести в апреле в Грозном, поскольку до этого все мероприятия расписаны. Если что-то не получится, тогда это будет уже следующее выездное мероприятие», — сказал Ахмадов по телефону.