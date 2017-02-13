Александр Емельяненко проведет 3 боя в WFCA, 1-й может состояться в Грозном
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по контракту проведет три боя в лиге WFCA (World fighting championship Akhmat), первый из них может состояться в апреле в Грозном, сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель
пиар-службы бойцовского клуба «Ахмат» и лиги WFCA Адам Ахмадов.
Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо не отбытого в колонии срока. В воскресенье президент клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов сообщил на своей странице в Instagram, что Емельяненко подписал контракт с лигой WFCA.
«Емельяненко по контракту проведет три боя, думаю, что вполне вероятно, что первый бой он может провести в апреле в Грозном, поскольку до этого все мероприятия расписаны. Если
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