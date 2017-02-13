Кирилл Сидельников выступит на ЧР по боевому самбо, чтобы пробиться на ЧМ в Сочи

Чемпионат России пройдет 25—26 февраля , победители соревнований выступят на чемпионате мира в Сочи (сроки проведения — 9—13 ноября ).

«Я планирую выступить на чемпионате России по боевому самбо, который пройдет в Нижнем Новгороде, — сказал в телефонном разговоре Сидельников. — В случае победы хочу принять участие в чемпионате мира в Сочи в ноябре. Основными моими соперниками станут, если тоже выступят, бойцы, которые также участвуют в турнирах по смешанным единоборствам — Сергей Павлович, Бага Агаев, Денис Гольцов. В моем весе будет много достойных конкурентов, 3−4 соперника будут очень серьезными».

Собеседник агентства отметил, что находится в хорошей форме после работы в тренировочном лагере вместе с Федором Емельяненко.

«Мне очень помогла подготовка, которую я прошел, тренируясь в команде Fedor Team на сборах в Старом Осколе, — продолжил спортсмен. — Там и сам Федор готовился к своему следующему бою. Я прошел все необходимые этапы на физическую готовность, выносливость и технику. К нам приезжал известный тренер из Голландии Питер Тайссе, поэтому все прошло отлично. Мы и раньше с ним тренировались и хорошо знакомы. Боевой вес у меня сейчас — 117−118 кг».

«Чемпионат России важен для меня в плане подготовки к моему следующему бою с Сергеем Павловичем, — добавил Сидельников. — Поединок за чемпионский пояс Fight Nights пройдет 31 марта».