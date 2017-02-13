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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28753909/
13 февраля 2017, 12:18 | Летние: Единоборства | Советский спорт

В Японии прошли соревнования на Кубок президента РФ по самбо

В Токио (Япония) состоялись соревнования на Кубок президента России Владимира Путина по самбо.

Как сообщает «Российская газета», у мужчин победу одержал Дай Аоки, среди женщин — Саори Адати. В нынешнем году за Кубок боролись 120 спортсменов. Сильнейшие из них отправятся на международные соревнования. В частности, речь идет о чемпионате мира по самбо, который пройдет в ноябре этого года в Сочи.
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