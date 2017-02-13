Александр Емельяненко подписал контракт с WFCA

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Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо не отбытого в колонии срока. В январе официальный представитель спортсмена Олег Раевский сообщил агентству «Р-Спорт», что Емельяненко может в конце февраля или начале марта провести бой с бразильцем Антонио Силвой.

«Сегодня Лига WFCA подписала контракт с легендой российского ММА, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо, экс-чемпионом ProFC в тяжелом весе Александром Емельяненко. Теперь он будет выступать среди супертяжеловесов “Всемирного Бойцовского Чемпионата Ахмат”. Это очень громкая новость, надеюсь, Александр проявит себя и внесет интригу в своем дивизионе, будет показывать зрелищные бои. Добро пожаловать в сильнейшую организацию, Александр! Я поздравляю всех нас, потому что уровень WFCA, безусловно, растет», — написал Висмурадов в своем аккаунте в Instagram.

В октябре 2016 года между старшим братом Александра Емельяненко Федором, который возглавляет Союз ММА России, и представителями клуба «Ахмат» произошел конфликт в связи проведением детских боев на турнире по смешанным единоборствам в Грозном с участием трех сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, старшему из которых на тот момент было 10 лет. Федор Емельяненко осудил поединки, заявив, что детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММA, после чего подвергся резкой критике со стороны представителей клуба «Ахмат».

Сам Кадыров заявил, что Емельяненко, раскритиковав турнир, поступил неправильно. Висмурадов же в своем Instagram оставил тогда следующий комментарий: «Вопрос: кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? Может, его гложет зависть, потому что Grand Prix Akhmat 2016 многими признан лучшим турниром в истории российского ММА, а его сюда не пригласили?». В результате Минспорт РФ рекомендовал впредь проводить подобные турниры по правилам, координируя свои действия с ним и Союзом ММА России.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQanQj9D7y9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уважаемые Друзья! У меня для вас хорошие новости! Сегодня Лига WFCA подписала контракт с легендой российского мма, многократным чемпионом России, Европы и Мира по боевому самбо, экс-чемпионом ProFC в тяжёлом весе Александром Емельяненко. Теперь он будет выступать среди супертяжеловесов "Всемирного Бойцовского Чемпионата Ахмат". Это очень громкая новость, надеюсь, Александр проявит себя и внесёт интригу в своём дивизионе, будет показывать зрелищные бои. Добро пожаловать в сильнейшую организацию, Александр! Я поздравляю всех нас, потому что уровень WFCA, безусловно, растёт. Спасибо моему Дорогому Брату, Главе ЧР, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за всецелую поддержку, без неё мы не справились бы.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано VISMURADOV (@vismuradov_95_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-12T15:01:51+00:00">Фев 12 2017 в 7:01 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>