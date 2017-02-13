Александр Емельяненко подписал контракт с WFCA
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подписал соглашение c лигой WFCA (World fighting championship Akhmat), сообщил президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.
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Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил ему два года исправительных работ вместо не отбытого в колонии срока. В январе официальный представитель спортсмена Олег Раевский сообщил агентству «Р-Спорт», что Емельяненко может в конце февраля или начале марта провести бой с бразильцем Антонио Силвой.
«Сегодня Лига WFCA подписала контракт с легендой российского ММА, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо,
В октябре 2016 года между старшим братом Александра Емельяненко Федором, который возглавляет Союз ММА России, и представителями клуба «Ахмат» произошел конфликт в связи проведением детских боев на турнире по смешанным единоборствам в Грозном с участием трех сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, старшему из которых на тот момент было 10 лет. Федор Емельяненко осудил поединки, заявив, что детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММA, после чего подвергся резкой критике со стороны представителей клуба «Ахмат».
Сам Кадыров заявил, что Емельяненко, раскритиковав турнир, поступил неправильно. Висмурадов же в своем Instagram оставил тогда следующий комментарий: «Вопрос: кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? Может, его гложет зависть, потому что Grand Prix Akhmat 2016 многими признан лучшим турниром в истории российского ММА, а его сюда не пригласили?». В результате Минспорт РФ рекомендовал впредь проводить подобные турниры по правилам, координируя свои действия с ним и Союзом ММА России.
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