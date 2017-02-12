Российские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на турнире Большого шлема в Париже
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Российские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на турнире Большого шлема, который проходил в Париже.
Обе медали были завоеваны россиянами в первый день соревнований. Серебро российской команде принес Анзаур Арданов, который в финале весовой категории до 66 кг уступил японцу Хифуми Абе. Бронзу завоевала россиянка Наталья Кузютина, победившая в категории до 52 кг американку Анжелику Дельгадо.
В воскресенье россияне не смогли завоевать медалей. Всего на турнире в Париже за награды боролись более 400 дзюдоистов из 61 страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter