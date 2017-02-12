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12 февраля 2017, 22:54 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Российские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на турнире Большого шлема в Париже

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Российские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на турнире Большого шлема, который проходил в Париже.

Обе медали были завоеваны россиянами в первый день соревнований. Серебро российской команде принес Анзаур Арданов, который в финале весовой категории до 66 кг уступил японцу Хифуми Абе. Бронзу завоевала россиянка Наталья Кузютина, победившая в категории до 52 кг американку Анжелику Дельгадо.

В воскресенье россияне не смогли завоевать медалей. Всего на турнире в Париже за награды боролись более 400 дзюдоистов из 61 страны.
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