Лобов в апреле встретится со Свонсоном в титульном бою UFC Fight Night

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UFC Fight Night является вторым по значимости турниром в организации.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но имеет ирландское гражданство. 30-летний боец является спарринг-партнером обладателя пояса UFC в легком весе Конора Макгрегора.

Лобов провел 27 боев в смешанных единоборствах (MMA), в которых одержал 13 побед и потерпел 12 поражений. В одном поединке была зафиксирована ничья, а один бой был признан несостоявшимся. В UFC на его счету 12 побед и одно поражение в 14 боях.

33-летний Свонсон провел в MMA 31 поединок (24 победы, семь поражений). Все бой прошли в турнирах под эгидой UFC.