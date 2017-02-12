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12 февраля 2017, 10:51 | Летние: Единоборства | ТАСС

Лобов в апреле встретится со Свонсоном в титульном бою UFC Fight Night

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Уроженец Нижнего Новгорода Артем Лобов встретится с американцем Кабом Свонсоном в титульном бою в полулегком весе турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night, который пройдет 22 апреля в Нэшвилле. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Россиянин провел 27 боев в смешанных единоборствах в которых одержал 13 побед и потерпел 12 поражений. Увеличить
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UFC Fight Night является вторым по значимости турниром в организации.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но имеет ирландское гражданство. 30-летний боец является спарринг-партнером обладателя пояса UFC в легком весе Конора Макгрегора.

Лобов провел 27 боев в смешанных единоборствах (MMA), в которых одержал 13 побед и потерпел 12 поражений. В одном поединке была зафиксирована ничья, а один бой был признан несостоявшимся. В UFC на его счету 12 побед и одно поражение в 14 боях.

33-летний Свонсон провел в MMA 31 поединок (24 победы, семь поражений). Все бой прошли в турнирах под эгидой UFC.
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