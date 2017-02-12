Бывший чемпион UFC Андерсон Силва одержал первую победу с 2012 года
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Титулованный боец смешанных единоборств (MMA) бразилец Андерсон Силва единогласным решением судей победил американца Дерека Брансона в поединке средней весовой категории в рамках шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 208 в Бруклине.
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Эта победа стала для 41-летнего Силвы первой в чемпионатах UFC с октября 2012 года. До завершившегося боя некогда непобедимый бразилец потерпел четыре поражения в пяти поединках. Один бой, в котором первоначально победу присудили Сильве, был признан несостоявшимся, поскольку
В общей сложности два из трех
Силва долгое время считался лучшим бойцом в истории смешанных единоборств. Он не проигрывал с апреля 2006 года по июль 2013-го, одержав 17 побед в 17 поединках в турнирах под эгидой организации UFC, и долгое время являлся чемпионом организации в среднем весе.
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