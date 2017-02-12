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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28744446/
12 февраля 2017, 10:50 | Летние: Единоборства | ТАСС

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва одержал первую победу с 2012 года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Титулованный боец смешанных единоборств (MMA) бразилец Андерсон Силва единогласным решением судей победил американца Дерека Брансона в поединке средней весовой категории в рамках шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 208 в Бруклине.

До завершившегося боя некогда непобедимый бразилец потерпел четыре поражения в пяти поединках. Увеличить
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Эта победа стала для 41-летнего Силвы первой в чемпионатах UFC с октября 2012 года. До завершившегося боя некогда непобедимый бразилец потерпел четыре поражения в пяти поединках. Один бой, в котором первоначально победу присудили Сильве, был признан несостоявшимся, поскольку допинг-пробы бразильца и его соперника дали положительный результат.

В общей сложности два из трех допинг-тестов, сданных им в январе 2015 года, показали положительный результат. В итоге он был дисквалифицирован на год и оштрафован на $380 тыс.

Силва долгое время считался лучшим бойцом в истории смешанных единоборств. Он не проигрывал с апреля 2006 года по июль 2013-го, одержав 17 побед в 17 поединках в турнирах под эгидой организации UFC, и долгое время являлся чемпионом организации в среднем весе.
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