Российский боец Махачев победил американца Ленца на UFC 208
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил американца Ника Ленца в рамках шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 208 в Бруклине. Все три арбитра отдали победу россиянину — 30:25, 30:25, 30:27.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теперь на счету Махачева 14 побед и одно поражение в ММА.
После боя Махачев отметил, что Ленц его ничем не удивил. «Я хотел закончить бой досрочно, но Ник — упорный парень, и не позволил мне сделать это», — приводит слова россиянина MMAFighting.com.
Также Махачев в шутку потребовал от президента UFC Дэйны Уайта организовать ему «денежный» бой. «Дай мне Мэйуэзера!», — сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший боксер американец Флойд
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter