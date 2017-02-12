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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28743953/
12 февраля 2017, 10:47 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Махачев победил американца Ленца на UFC 208

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил американца Ника Ленца в рамках шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 208 в Бруклине. Все три арбитра отдали победу россиянину — 30:25, 30:25, 30:27.

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Теперь на счету Махачева 14 побед и одно поражение в ММА.

После боя Махачев отметил, что Ленц его ничем не удивил. «Я хотел закончить бой досрочно, но Ник — упорный парень, и не позволил мне сделать это», — приводит слова россиянина MMAFighting.com.

Также Махачев в шутку потребовал от президента UFC Дэйны Уайта организовать ему «денежный» бой. «Дай мне Мэйуэзера!», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший боксер американец Флойд Мэйуэзер-младший предложил ирландцу Конору Макгрегору $15 млн за организацию боя в UFC. Но затем Дэйна Уайт исключил возможность проведения этого поединка.
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