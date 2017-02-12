Российский боец Махачев победил американца Ленца на UFC 208

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Теперь на счету Махачева 14 побед и одно поражение в ММА.

После боя Махачев отметил, что Ленц его ничем не удивил. «Я хотел закончить бой досрочно, но Ник — упорный парень, и не позволил мне сделать это», — приводит слова россиянина MMAFighting.com.

Также Махачев в шутку потребовал от президента UFC Дэйны Уайта организовать ему «денежный» бой. «Дай мне Мэйуэзера!», — сказал он.