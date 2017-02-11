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11 февраля 2017, 18:49 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

UFC уволил 19 бойцов

Известный MMA-промоушен UFC уволил 19 бойцов, среди которых Коул Миллер, Такея Мицугаки, Брок Леснар, Лорец Ларкин и Эрик Перес, сообщает UFCFightersinfo.

Причины увольнения пока неизвестны.

Список уволенных бойцов
Энтони Бирчак
Клэй Коллар
Максимо Бланко
Джин Геррера
Брок Леснар
Тэйлор Лапилус
Сео Хи Хэм
Такея Мицугаки
Брендан О’Райли
Эрик Перес
Лоренц Ларкин
Рик Стори
Джессамин Дюк
Коул Миллер
Элвис Мутапчич
Джо Джиолотти
Фреди Серрано
Фернандо Бруно
Жейквай Яо.
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