Александр Емельяненко может провести первый бой после возвращения из колонии 1 апреля в Караганде
Как стало известно «Советскому спорту», боец смешанного стиля Александр Емельяненко может свой следующий поединок провести 1 апреля.
Это случится в том случае, если Александр подпишет контракт с лигой WFCA, в которой выступают представители клуба «Ахмат».
Турнир WFCA 35 пройдет в Караганде (Казахстан).
Напомним, что во время турнира WFCA 33, который прошел в Грозном, Емельяненко заявил, что хочет выступать в этой лиге. Ранее появилась информация, что идут переговоры об организации поединка Александр Емельяненко — Джефф Монсон.
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