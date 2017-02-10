Александр Емельяненко может провести первый бой после возвращения из колонии 1 апреля в Караганде

Это случится в том случае, если Александр подпишет контракт с лигой WFCA, в которой выступают представители клуба «Ахмат».

Турнир WFCA 35 пройдет в Караганде (Казахстан).

Напомним, что во время турнира WFCA 33, который прошел в Грозном, Емельяненко заявил, что хочет выступать в этой лиге. Ранее появилась информация, что идут переговоры об организации поединка Александр Емельяненко — Джефф Монсон.