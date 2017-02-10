Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28736605/
10 февраля 2017, 23:25 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Александр Емельяненко может провести первый бой после возвращения из колонии 1 апреля в Караганде

Как стало известно «Советскому спорту», боец смешанного стиля Александр Емельяненко может свой следующий поединок провести 1 апреля.

Это случится в том случае, если Александр подпишет контракт с лигой WFCA, в которой выступают представители клуба «Ахмат».

Турнир WFCA 35 пройдет в Караганде (Казахстан).

Напомним, что во время турнира WFCA 33, который прошел в Грозном, Емельяненко заявил, что хочет выступать в этой лиге. Ранее появилась информация, что идут переговоры об организации поединка Александр Емельяненко — Джефф Монсон.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Самое скандальное видео недели! Шипулин и Логинов не пожали руки Фуркаду

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас