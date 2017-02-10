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10 февраля 2017, 22:07 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Тони Фергюсон: Моему уровню соответствует только Нурмагомедов

Легковес UFC Тони Фергюсон считает, что сейчас его уровню соответствует только россиянин Хабиб Нурмагомедов.

<span class=error>Легковес</span> UFC считает что сейчас его уровню соответствует только россиянин <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов. Увеличить
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«Макгрегор пытается скрыться. Они постоянно ищет оправдания. Он не хочет драться в дивизионе мужиков. Он может попытаться вернуться в полулегкий вес, но и там он потерял свой пояс. Теперь он из кожи вон лезет и ищет оправдания, чтобы удерживать пояс в легком весе. Но когда у меня или у Хабиба появится пояс, конечно он появится у меня, то Макгрегору будет чертовски трудно продолжать побеждать. Когда вы выйдете против Бугимена, это будет то, с чем вы еще не встречались.

Настоящий бой, который все хотят увидеть — это Макгрегор против Фергюсона. Потому что я размажу этого дурака. Вы уже видели, как он сдается еще до того, как удушающий прием закрывается. Я даже не знаю стоит ли мне тратить время на этого придурка. Его уровень не соответствует моим бойцовским стандартам. Единственный парень, который может сейчас соответствовать мне — это Хабиб, — сказал Фергюсон.
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