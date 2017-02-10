Российский боец Абдурахимов проведет следующий бой в UFC в мае
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов восстановился после травмы и проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в мае 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.
Абдурахимов в начале декабря проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом в четвертом раунде. При этом российский боец получил перелом пальца левой руки и трещину ключицы.
«От UFC поступило предложение провести бой 8 апреля с Дмитрием Побережцем. Однако по совету лечащих врачей нами было принято решение пройти полноценный курс реабилитации. Следующий бой в UFC Абдурахимов проведет в мае 2017 года», — сообщил менеджер спортсмена Алексей Яценко.
В активе Абдурахимова 17 побед и четыре поражения в карьере в смешанных единоборствах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter