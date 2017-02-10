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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28735704/
10 февраля 2017, 21:12 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Абдурахимов проведет следующий бой в UFC в мае

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов восстановился после травмы и проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в мае 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Абдурахимов в начале декабря проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом в четвертом раунде. При этом российский боец получил перелом пальца левой руки и трещину ключицы.

«От UFC поступило предложение провести бой 8 апреля с Дмитрием Побережцем. Однако по совету лечащих врачей нами было принято решение пройти полноценный курс реабилитации. Следующий бой в UFC Абдурахимов проведет в мае 2017 года», — сообщил менеджер спортсмена Алексей Яценко.

В активе Абдурахимова 17 побед и четыре поражения в карьере в смешанных единоборствах.
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