Российский боец Абдурахимов проведет следующий бой в UFC в мае

Абдурахимов в начале декабря проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом в четвертом раунде. При этом российский боец получил перелом пальца левой руки и трещину ключицы.

«От UFC поступило предложение провести бой 8 апреля с Дмитрием Побережцем. Однако по совету лечащих врачей нами было принято решение пройти полноценный курс реабилитации. Следующий бой в UFC Абдурахимов проведет в мае 2017 года», — сообщил менеджер спортсмена Алексей Яценко.

В активе Абдурахимова 17 побед и четыре поражения в карьере в смешанных единоборствах.