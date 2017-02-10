Уайт: Мы работаем над организацией турнира UFC в России в 2018 году
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что организация работает над проведением турнира в России и Китае в 2018 году.
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«Если говорить о следующем годе, то мы работаем над Россией и Китаем. Наши телевизионные права выросли, так что следующий год обещает быть интересным», — цитирует Уайта Sports Illustrated.
Ранее Уайт заявлял, что из России приезжает масса талантливых бойцов и в стране есть много фанатов, поэтому организация планирует провести турнир в РФ.
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