Уайт: Мы работаем над организацией турнира UFC в России в 2018 году

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«Если говорить о следующем годе, то мы работаем над Россией и Китаем. Наши телевизионные права выросли, так что следующий год обещает быть интересным», — цитирует Уайта Sports Illustrated.



Ранее Уайт заявлял, что из России приезжает масса талантливых бойцов и в стране есть много фанатов, поэтому организация планирует провести турнир в РФ.