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10 февраля 2017, 18:39 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Уайт: Мы работаем над организацией турнира UFC в России в 2018 году

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что организация работает над проведением турнира в России и Китае в 2018 году.

Президент UFC <span class=error>Дэна</span> Уайт заявил что организация работает над проведением турнира в России и Китае в 2018 году. Увеличить
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«Если говорить о следующем годе, то мы работаем над Россией и Китаем. Наши телевизионные права выросли, так что следующий год обещает быть интересным», — цитирует Уайта Sports Illustrated.

Ранее Уайт заявлял, что из России приезжает масса талантливых бойцов и в стране есть много фанатов, поэтому организация планирует провести турнир в РФ.
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