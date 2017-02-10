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10 февраля 2017, 12:15 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко прилетел в США перед поединком с Митрионом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко прилетел в США для продолжения подготовки к поединку с американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

В США пройдет заключительный этап подготовки к бою который состоится 18 февраля в <nobr>Сан-Хосе.</nobr> Увеличить
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В США пройдет заключительный этап подготовки Емельяненко, а сам поединок состоится 18 февраля в Сан- Хосе. Ранее российский боец завершил сборы в Старом Осколе, где ему также помогал голландский тренер Питер Тайссе.

Поединок Емельяненко — Митрион пройдет в рамках шоу Bellator. В этом же турнире примет участие боец из команды Fedor Team Анатолий Токов.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил решением судей бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе 40-летнего Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

38-летний Митрион, являющийся также бывшим профессиональным игроком в американский футбол, имеет в своем активе 11 побед и пять поражений в ММА.
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